Gemeinderat stellt Entwurf zur neuen Grundschule vor

In seiner nächsten Sitzung am Montag, 19. Oktober, um 19 Uhr beschäftigt sich der Gemeinderat der Stadt Aulendorf unter anderem mit der ersten Entwurfsplanung für den Neubau der Grundschule. Die Sitzung findet in der Stadthalle statt.

Auf der Tagesordnung stehen zudem neben Formalien eine Einwohnerfragestunde, die Weiterführung des Hofgartentreffs, ein Antrag auf die Aufnahme in den Investitionspakt Sportstätten für die Sporthalle in der Schussenrieder Straße, ein Erbbaurechtsvertrag für das DRK-Vereinsheim der Ortsgruppe Aulendorf, die Fortschreibung der Gemeindepauschale für das Tierheim Berg-Kasernen, die Nachtragswirtschaftspläne der der Eigenbetriebe Betriebswerke Aulendorf Abwasserbeseitigung und Stadtwerke Aulendorf Wasserversorgung, die Aufnahme eines Darlehens beim Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf Abwasserbeseitigung sowie die Aufhebung der Betriebssatzung des Egenbetriebs Betriebswerke Aulendorf.