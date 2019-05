Gemeinderat beschließt neue Vergabekriterien

Künftig sollen auch sozial schwache Bewerber leichter einen Bauplatz kaufen können. Der Gemeinderat beschloss einstimmig Vergabekriterien für das Gebiet „Tafelesch“, die zusätzlich zu Familiensituation und Ortsbezug nun auch Einkommens- und Vermögensobergrenzen berücksichtigen. Die Gemeinde Aulendorf möchte die Bauplätze nutzen um den Bedarf seitens der Einwohner zu decken und so den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten. Außerdem solle die Bauplatzvergabe dadurch nicht diskriminierend oder willkürlich erfolgen, sagt Bürgermeister Matthias Burth.

EG-Urteil beschränkt Einheimischenmodell

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes hatte die Entscheidung für das neue System angestoßen. Bereits 2013 hatte der über das sogenannte Einheimischenmodell geurteilt. Das Modell besagt, dass Bauland zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung genutzt werden darf. Zumindest solange dadurch keine Erwerbsverbote für bestimmte Personen entstehen, so das EG-Urteil.

Nach zweistufigem System soll vergeben werden

Bauplätze sollen künftig in einem zweistufigen System vergeben werden. Die Vergabe gliedert sich wie folgt: Im neuen ersten Schritt müssen Bewerber nachweisen, dass sie unter die Einkommens- und Vermögensgrenze fallen. Diese Einkommensgrenze orientiert sich am durchschnittlichen Jahreseinkommen und beträgt in Aulendorf laut statistischem Landesamt in etwa 36 500 Euro. Das Vermögen des Bewerbers darf den Wert des Baugrundstücks nicht überschreiten.

Im zweiten Schritt erhalten die Bewerber entsprechend ihrer sozialen Situation Punkte. Es zählen familiäre Situation, die Beziehung zu Aulendorf sowie bereits vorhandenes Wohneigentum.

Dadurch wird es für Menschen, die bereits ein Baugrundstück oder ein Eigenheim besitzen schwieriger einen zusätzlichen Bauplatz in Tafelesch zu erwerben. Ein Baugrundstück solle vor allem an diejenigen gehen, die auch selbst darin wohnen werden, so Burth.

Wohnungsmarkt entlasten

Käufer verpflichten sich, nach Erstbezug mindestens zehn Jahre mit Erstwohnsitz in ihrem Wohneigentum zu leben. Alternativ wäre eine Vermietung möglich.

Hier legte der Gemeinderat jedoch strenge Regelungen fest. Ziel sei es, Familien in Eigentum zu bringen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, waren sich die Aulendorfer Räte einig. Eine Mietwohnung darf daher für einen Zeitraum von 10 Jahren für nicht mehr als 6,75 Euro pro Quadratmeter vermietet werden.