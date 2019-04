Gelungener Abend von „The Policy“

Auf Drängen der Dorfgemeinschaft Tannhausen spielte die dreiköpfige Band „Policy“ in ihrem Heimatort, wo sie mit einem Tonstudio ansässig sind und proben. „Policy“ bringt wie das Original, The Police, Bass und Gesang, Gitarrist und Schlagzeuger auf die Bühne. Genauer gesagt sind es die Brüder Hugo und Richie Nägele Gitarre und Schlagzeug, sowie Bernd Haas am Bass und Leadsänger.

Ihr Programm war eine Mischung aus schnellen und langsamen Stücken, bei denen jeder der drei Musiker sein Können zeigen konnte. So wie Hugo Nägele, der sein Handwerkszeug als Studiomusiker beim Münchner Gitarreninstitut gelernt hat oder sein Bruder Richie, der mit seinen furiosen Solos glänzte und nicht zuletzt der Sänger und Bassist, der in der zweiten Hälfte des Konzerts besonders gut zur Geltung kam. Der Auftritt war abwechslungsreich, denn sie spielten neben Klassikern wie „Roxanne“ oder Every Breath You Take“ auch unbekanntere Stücke wie „Tea in the Sahara“, ein Lied, das, wie Bernd Haas unkte, im Drogenrausch geschrieben worden sein könnte. Das Publikum, zuerst noch abwartend, wagte sich erst in der zweiten Hälfte auf die Tanzfläche, aber es war kein Tanzabend mit einer Cover-Band im üblichen Sinne, sondern eine gelungene Interpretation, unter dem Motto „Tribute to Andy Summers, Stewart Copeland & Sting“. Stellvertretend für die Zuschauermeinung stand ein Gastwirt aus Altshausen, der die Band nach dem gelungenen Abend selber engagieren wird. Der gelungene Auftritt im Dorfgemeinschaftshaus endetet nach dast drei Stunden um kurz vor Mitternacht.