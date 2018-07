Geldbeutel beim Fußballplatz gestohlen

Aus einem Rucksack ist am Montag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr ein Geldbeutel gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Der Rucksack lag am Spielfeldrand eines Fußballplatzes in der Schussenrieder Straße. Daraus entwendete der Unbekannte einen grauen Geldbeutel der Marke "G-Star". Im Geldbeutel befand sich ein Führerschein, eine Versichertenkarte sowie rund 20 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altshausen unter Telefon 07584 / 92170 zu melden.