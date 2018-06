In ganz Deutschland haben sich gestern Kunden der Sparkassen vergeblich auf den Weg zum Geldautomaten gemacht: Eine technische Störung hatte Geldautomaten sowie Kontoauszugsdrucker in mehreren Bundesländern lahmgelegt. In Baden-Württemberg kam es zu einer flächendeckenden Störung - womit auch die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker in Aulendorf und Bad Waldsee betroffen waren. Hier wurde die Störung von der Bank vormittags mit der Öffnung der Schalter um 9 Uhr entdeckt.

Notfallkonzept greift

Eine der ersten Maßnahmen war die Ankündigung von Sonderöffnungszeiten, die sicherstellen sollten, dass die Kunden ihr Geld an den Schaltern abheben konnten. Außerdem wurden, laut Michael Gresens, Leiter Marketing- und Vertriebsmanagement und stellvertretendes Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Ravensburg, Mitarbeiter and den Geldautomaten abgestellt, die die Kunden zum Schalter begleiteten. „Wie haben Notfallkonzepte für alle unsere Prozesse und heute haben wir gesehen, dass ein solches Notfallkonzept greift“, sagt Gresens.

Von einer technischen Störung in einem derartigen Ausmaß haben die Sparkassen-Mitarbeiter noch nicht gehört. Auch die Sparkasse in Aulendorf war von der Störung betroffen. Vormittags konnten die Menschen die Geldautomaten nicht benutzen. Laut einer Mitarbeiterin seien die Kunden verständnisvoll gewesen und haben ihr Geld am Schalter abgehoben. Größere Unruhe oder Hektik habe der Vorfall nicht mit sich gebracht.

Inzwischen ist die technische Störung laut Kreissparkasse vollständig behoben und die Geldautomaten sowie Kontoauszugsdrucker in den Sparkassen-Filialen standen ab Freitagmittag, 14 Uhr, wieder zur Verfügung.

Die Sonderöffnungszeiten der Filialen, die noch am Morgen angekündigt worden war, werde somit aufgehoben, es gelten ab sofort wieder die regulären Öffnungszeiten, so die Kreissparkasse. Die Bank teilt ebenso mit, dass Kunden, die wegen des Ausfalls zu Geldautomaten anderer Banken gehen mussten, die Gebühr, die diese Banken beim Abheben erheben, automatisch erstattet bekommen.

„Wir entschuldigen uns nochmals bei unseren Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten und bedanken uns für das entgegengebrachte Verständnis“, so der Vorstandsvorsitzende Heinz Pumpmeier.