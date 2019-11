Gefahrgut-Lkw mit Propangas kippt bei Blönried um

Auf der Straße zwischen Münchenreute und Steinenbach bei ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein mit Propangas beladener Gefahrgut-Lkw umgekippt.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr Aulendorf spricht derzeit von einer „gefährlichen, aber überschaubaren“ Gefahrensituation.

Dobelmühle wurde evakuiert

Der Lkw liegt derzeit auf der Seite. Es tritt etwas Gas aus. Sicherheitshalber hat die Feuerwehr die nahe Dobelmühle evakuieren lassen. Auf dem Freizeitgelände waren laut Feuerwehr rund 70 Schüler aus Munderkingen im Schullandheimaufenthalt.

Die Dobelmühle liegt in einer Talsenke, wo sich das Propangas sammeln könnte, da es schwerer ist als Luft. Derzeit weht der Wind zudem in diese Richtung. Für die höher gelegenen Wohnplätze der Umgebung bestehe keine Gefahr. Die Schüler wurden in die Aulendorfer Stadthalle gebracht, sie sollten ohnehin im Lauf des Tages abreisen.

Lkw geriet aufs nasse Bankett

Der Gefahrgut-Lkw war laut Polizei aufs nasse Bankett geraten, dann in die Böschung abgerutscht und hatte sich überschlagen. Das Fahrzeug soll im Lauf des Tages mithilfe von zwei Kränen und Spezialkräften der Feuerwehr Reutlingen geborgen werden. Die betroffene Kreisstraße ist gesperrt, es besteht eine örtliche Umleitung.

