Geehrte Sportler und ehrenamtlich Engagierte

(pau) - Rund 100 Sportler, in Vereinsämtern engagierte, Blutspender, Feuerwehrangehörige und Wahlhelfer hat die Stadt Aulendorf bei ihrem Ehrungsabend ausgezeichnet.

Ehrennadel in Bronze (Sport):

Daniel Schmid, SGA-Tennis: Bezirksmeister 2017, F/Herren C

C-Juniorinnen des Sportclubs Blönried: Patricia Zipfel, Xenia Rädel, India Buck, Gloria Pepe, Sophia Bertel, Lara Heydt, Katharina Deuer, Sanja Heilig, Nicole Metzler: Hallenbezirksmeister im Württembergischen Fußballverband

bei der SGA-Tischtennis: – im Einzel: Kim Thaler (U11): Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee; Isabelle Spieß (U13): Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee; Nadine Blaser (U14): Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee; Hedi Hegedüs (U15): Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee, Baden-Württembergische Vizemeisterin, Bezirksmeisterin aktive Damen Allgäu/Bodensee; Marvin Kösler (U15): Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee; Natalie Blaser (U18): Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee; Nico Arnegger (U18): Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee – im Doppel: Kim Thaler/Isabelle Spieß: Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee (U13); Hedi Hegedüs/Anja Egeler: Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee (U15); Natalie Blaser/Ronja Arbruster: Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee (U18) – im Mixed: Ronja Armbruster/Nico Arnegger: Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee. Anja Egeler (U15): Baden-Württembergische Vizemeisterin im Doppel; Mannschaft Mädchen I: Natalie Blaser, Anja Egeler, Ronja Armbruster, Isabelle Thierer: Meister Landesliga Gruppe 4, Aufstieg in Verbandklasse Süd; Berthold Landthaler: Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee (Senioren 40+ im Einzel), Württembergischer Vizemeister (Senioren 75, Doppel), Baden-Württembergischer Vizemeister (Senioren 75 im Doppel) und zusammen mit Klaus Merk: Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee (Senioren 40+ im Doppel); Daniel Jurow: Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee (Herren D, Einzel), Thomas Wahl: Bezirksmeister 2017 Allgäu/Bodensee (Herren B, Einzel); Damenmannschaft: Laura Schiedel, Hannah Längin, Anja Brauchle, Natalie Blaser, Rebecca Kowal: Mannschaftsmeister Landesliga Gruppe 4, Aufstieg in die Verbandsklasse.

beim ESV-Kegeln: Julia Schmidt: Bezirksmeisterin Oberschwaben-Zollern (U23); Roland Allgaier: 2. Platz württembergische Meisterschaften des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationsverbandes (Wettkampfklasse 4, Senioren); Oliver Lämmle: Württembergischer Vizemeister 2018 (U23); Erste Herrenmannschaft: Lukas Funk, Marco Schmidt, Pascal Winkler, Sascha Müller, Fabian Weber, Kai Lämmle, Oliver Lämmle, Christoph Lämmle: 3. Platz in der Verbandsliga des Württembergischen Kegler- und Bowlingverbandes

Ehrennadel in Silber (Sport):

Helmut Kleiner, Motorsportclub Aulendorf: 8. Platz Europäische Meisterschaften der Geländewagen, Standartklasse

beim ESV-Kegeln: Kathrin Magel: Württembergische Meisterin U 23 des Württembergischen Kegel- und Bowlingverbandes; Veronika Mahler: Württembergische Meisterin Seniorinnen Ü 50; Oliver Lämmle: 4. Platz bei den deutschen Meisterschaften U 23 des Deutschen Keglerbundes Classic; Männlichen Mannschaft U 18: Lukas Funk, Kai Lämmle, Louis Schwägler, Tim Eisele, Marvin Kurz, Trainer Heiko Funk: Württembergischer Mannschaftsmeister U 18 des WKBV 2017

Marius Deuer, Schachverein Ulm: Württembergischer Meister U10, 8. Platz bei Deutschen Meisterschaften U10, Aufnahme in den Landeskader Baden-Württemberg

Clarissa Metzler, Bundesligaverein SSV Ulm, Leistungszentrum Kuhberg: u.a. Kürpokal im Mehrkampf beim Deutschen Turnfest (Einzel, 1. Platz), Baden-Württembergische Meisterin am Schwebebalken im Einzel, Baden-Württembergische Meisterschaften im Mehrkampf (Einzel, 3. Platz), Meister mit der Mannschaft in der zweiten Bundesliga und Aufstieg in die Bundesliga

Ehrennadel in Gold (Sport):

Karin Maria Rudolph: 10 km Nordic Walking (AK W 60): Deutsche Meisterschaft 2016 (2. Platz), Europameisterschaft 2016 (1. Platz), Europameisterschaft 2017 (2. Platz), Deutsche Meisterschaft 2017 (5. Platz)

beim ESV-Kegeln: Lukas Funk: Vizeweltmeister Sprint U 18, Vizeweltmeister Mannschaft U 1, Deutscher Vizemeister Jugend U 18 des Deutschen Keglerbundes Classic; Männlichen Mannschaft U 18: Lukas Funk, Kai Lämmle, Louis Schwägler, Tim Eisele, Marvin Kurz, Trainer Heiko Funk: Deutscher Mannschaftsmeister 2017 Jugend U 18 des Deutschen Keglerbundes Classic

Laura Süßemilch, sehr erfolgreiche Radsportlerin aus Zollenreute: u.a.: 4. Platz bei der Weltmeisterschaft auf der Bahn in Kasachstan 2015, 5. Platz beim Sechstagerennen in Berlin 2015, Deutsche Meisterin auf der Bahn 2016 (Mannschaftsverfolgung), 3. Platz Europameisterschaft 2017 (Mannschaftsverfolgung), 7. Platz Europameisterschaft 2017 (Ausscheidungsfahren), 2. Platz Deutsche Meisterschaft 2017 (Madison), 5. Platz Deutsche Meisterschaft 2017 (Einverfolgung)

Ehrennadel in Bronze (Verein):

Thomas Beck, Motorsportclub Aulendorf: 11 Jahre 1. Vorstand (2004-2015). Paul Mock, Narrenzunft Aulendorf: stellvertretender Vorsitzender Jungzunftrat (2003-2007), Maskenwart (2007-2012), stellv. Zunftmeister (seit 2012). Christian Ramsperger, Narrenzunft Aulendorf: Säckelmeister Jungzunftrat (2003-2007), Säckelmeister (seit 2007). Christine Kaiser, Musikverein Blönried-Zollenreute: Schriftführerin (1997-2005), Kassiererin (2010-2017)

Ehrennadel in Silber (Verein):

Edgar Kümmerle, Narrenzunft Aulendorf: Mitgliedswart (1988 – 2008), stellv. Mitgliedswart (2008-2018). Edwin Adelsbach, ESV Aulendorf 1928: Schriftführer Schützenabteilung (7 Jahre), Abteilungsleiter Schützenabteilung (13 Jahre); Dieter Schulz, ESV Aulendorf 1928: Abteilungsleiter Schützenabteilung (11 Jahre), stellv. Abteilungsleiter (13 Jahre). Alois Sonntag, Blutreitergruppe: Materialwart (seit 1998), seit mehr als 50 Jahren Blutreiter. Klaus Poppenmaier: Vorsitzender von AKA (seit 2006), Vorstand der Sportfreunde Tannhausen (4 Jahre), organisierte Dorffest, Fasnet, Jugendarbeit, Mitarbeit im Kreisjugendring

Ehrennadel in Gold (Verein):

Ramon Schmidt, ESV Aulendorf 1928: Jugendleiter Abt. Kegeln (8 Jahre), Sportwart Abt. Kegeln (7 Jahre), Pressewart Abt. Kegeln (2 Jahre), Abteilungsleiter Abt. Kegeln (2 Jahre), stellv. Vorsitzender (6 Jahre). Jürgen Jauch, Sportclub Blönried: Abteilungsleiter Jedermannsportgruppe „Jespo“ (seit 1991), 27 Jahre Abteilungsleiter, maßgeblich an der Entstehung der Gruppe beteiligt. Bruno Funk, Musikverein Blönried-Zollenreute: Vorsitzender des Musikvereins (1975-1995). Werner Köberle, Blutreitergruppe: stellv. Gruppenführer (1983-1999), Gruppenführer der Blutreitergruppe (seit 1999), reitet seit 1956 beim Blutritt in Weingarten mit. Michael Osdoba, Heimat- und Museumsverein Traditio: Vorstandsmitglied des damaligen Heimat- und Museumsvereins (1998-2002) und bis zur Schließung 1989 Leiter des Museums, Vorsitzender der Fördergemeinschaft zur Erhaltung von Schloss Aulendorf (2002-2004), Vorsitzender Traditio (seit 2004), Inventarisierung des Objektbestandes mit Rudi Bucher, Organisation des Umzugs aus Schloss Aulendorf in das Bahnhofsgebäude, dann in die ehemalige Melkerschule, danach in das Gebäude des Bauhofs, ab 2003 Begleitprogramm zum Schlossmuseum organisiert, Veranstaltungen und Sonderausstellungen kuratiert. Anton Gnann, seit 50 Jahren stark in der Kolpingfamilie engagiert: Vorsitzender (1968-1971), Schriftführer (1971-1973), Leiter der Erwachsenengruppe (1973-1979), stellv. Vorsitzender (1979-1987), Vorstandsmitglied (seit 1987).

Blutspender:

Blutspender-Ehrennadel in Gold (10 Spenden): Rebecca Eisele, Klaus Gapp, Alexander Krafzik, Simone Müller, Elisabeth Schattmaier

Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Goldenem Lorbeerkranz (25 Spenden): Cornelia Hörnle, Peter Schröder

Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 50: Martin Gastel, Tanja Igel, Claudia Schnieringer, Heike Sonntag

Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 75: Karl Janz, Roland Mayer, Rita Nüßle, Dorothea Strasser, Birgit Welser

Feuerwehr:

Feuerwehrehrenabzeichen in Bronze (mindestens 15-jährige Mitgliedschaft): Ronny Kühn, Simon Schaaf, Markus Zinser, Erich Sommer

Feuerwehrehrenabzeichen in Silber (mindesten 25-jährige Mitgliedschaft): Harald Seifert

Wahlhelfer:

Ehrennadel für fünf- und sechsmaliges Mitwirken bei bundesweiten Wahlen:

Ingrid Roth, Hubert Schweizer, Brigitte Thoma, Kerstin von Wartenberg, Günther Blaser, Sandra Brugesser, Sylvia Funk, Dagmar Gallasch, Wilhelm Kasten, Andrea Koch, Sieglinde Koch, Claudia Wübert, Renate Koch, Christian Kraatz , Doris Langer, Anita Reisch, Christina Thoma, Ulrike Wählen.