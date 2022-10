Gabi Spieß von der SG Aulendorf erhält Herzsportpreis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Herztag im Stadthaus Ulm ging es um Herzrhythmusstörungen. In Vorträgen haben Fachärzte der Herzklinik Ulm und der Universität Ulm verschiedene Aspekte zum Thema beleuchtet.

In seinen Grußworten freute sich Herzklinikleiter Dr. med. Winfried Haerer über die vielen Besucherinnen und Besucher – nicht zuletzt, weil der diesjährige Herztag nach einer Corona-Pause im Jahr des 30-jährigen Bestehens der Herzklinik wieder stattfinden konnte.

Zwischen den Vorträgen hatte das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Weiter standen interessante Informationen und Aktionen auf dem Programm. Dazu gab es einen persönlichen Risiko-Check: Bei diesem Gesundheits-Check hatten Besucher die Möglichkeit einer Blutdruckmessung sowie der Cholesterinbestimmung, wofür es ein Teilnahmezertifikat gab.

Ein Höhepunkt des Herztags war die Verleihung des deutschlandweit einmaligen zwölften Herzsportpreises, den Klinik-Leiter Dr. Winfried Haerer und Ulms Bürgermeisterin Iris Mann übergaben.

Mit der Preisvergabe würdigt die Herzklinik – seit 2015 in Kooperation mit dem Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationsverband wbrs – Übungsleiter und Trainer von Herzsportgruppen, welche mit spannenden Ideen ihre Herzsport-Patienten zur dauerhaften Teilnahme an der Herzsportgruppe und an allen Übungsstunden motivieren können. Für dieses Engagement wurde die Herzklinik wiederholt vom Wirtschaftsministerium mit dem Titel „Sozial engagiert“ ausgezeichnet, auch 2021. Der Pokal für den ersten Herzsportpreis samt Urkunde und Geräte fürs Herztraining ging an Gabi Spieß von der Sportgemeinschaft Aulendorf. Den zweiten Preis erhielten Theresia Fleckenstein und Christa Weigert vom TSV Ilshoven. Den dritten Preis nahm Dieter Belz von der ARGE Reutlingen/Herzsportgruppe Münsingen entgegen.