FWV nominiert in Rekordzeit 14 Kandidaten

14 Kandidaten in 15 Minuten. Genau eine Viertelstunde hat es am Montagabend gedauert, bis die Freie Wähler Vereinigung Aulendorf (FWV) alle erforderlichen Wahlgänge durchgeführt und ihre Kandidaten für die Aulendorfer Gemeinderatswahl aufgestellt hatte. 15 Minuten inklusive Begrüßung – das ist rekordverdächtig. 14 Kandidaten stehen auf der Liste, zwölf Männer und zwei Frauen, alle im Alter zwischen Mitte 30 und Mitte 50. Die beiden Kandidatinnen auf der Liste, Ann-Cathrin Rist-Unger und Christine Ramm, fehlten bei der Versammlung. Sie seien verhindert, sagte Ralf Michalski, Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender der FWV. Ebenfalls entschuldigt war Robert Rothmund.

Und so sitzen am Montagabend in einem Nebenraum des Wirtshauses Schalander zwölf Männer: elf Kandidaten und Christof Baur, ehemaliger Gemeinderat und FWV-Fraktionsvorsitzender. Baur leitet die Wahlen. Die Versammlung beginnt pünktlich um halb acht. Bevor er in die Tagesordnung einsteigt, erklärt Baur, was die Freie Wähler Vereinigung Aulendorf ist. „Viele verwechseln sie mit den Freien Wählern in Bayern, die wie eine Partei organisiert und jetzt auch an der Landesregierung beteiligt sind“, sagt er, „Damit haben wir nichts zu tun. Wir sind ein loser Zusammenschluss von Bürgern, vergleichbar einer Bürgerinitiative. Wir sind sozusagen die ‚freien Freien Wähler‘. Es gibt keinerlei Fraktionszwang, keine Ideologie. Jeder ist nur seinem Gewissen verantwortlich, jeder kann frei für sich entscheiden“, betont Baur.

Michalski und Jöchle treten wieder an

Die FWV ist auch kein Verein, sondern eine „nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung“, wie es im Kommunalwahlgesetz heißt. Im aktuellen Gemeinderat ist sie mit zwei Räten vertreten, Ralf Michalski und Oliver Jöchle. Beide treten wieder an. Auf der Liste sind sie auf Platz 1 (Michalski) und Platz 14 (Jöchle) zu finden. Sie würden die übrigen Kandidaten „einrahmen“, um sie dadurch zu unterstützen, erklärt Michalski. Auch die übrigen Plätze sind nicht alphabetisch verteilt. Die einzigen zwei Frauen stehen mit Platz 5 (Rist-Unger) und Platz 6 (Ramm) relativ weit oben.

Die Platzverteilung scheint im Vorfeld abgesprochen worden zu sein. In der Versammlung erhebt sich dagegen kein Widerspruch, die Abstimmung darüber fällt einstimmig aus, keine Enthaltung, keine Gegenstimme. Das gilt auch für die übrigen Wahlgänge. Souverän und zügig, freundlich und höflich führt Baur die Versammlung durch die Abstimmungen. Abgestimmt wird mit kleinen quadratischen Zetteln, die auf den Tischen bereit liegen, daneben liegen mehrere Kugelschreiber. Bei der Vorbereitung wurde auch an die Kleinigkeiten gedacht.

Nachdem die Formalien erledigt sind und die Liste aufgestellt ist, stellen sich die Kandidaten reihum vor. In wenigen Sätzen schildern sie, wer sie sind, was sie beruflich machen, und was sie dazu motiviert, sich zur Wahl zu stellen. „Zukunft mitgestalten“ – diese Worte fallen in der Runde immer wieder. „Nirgends kann man so gut einwirken auf Entscheidungen, die einen direkt betreffen, als im Gemeinderat“, sagt Michalski. Deshalb kandidiere er wieder: „für uns, für die Zukunft, für die Kinder“. Wie Michalski sind einige Männer unter den Kandidaten Familienväter, haben ein oder mehrere Kinder. Ein weiterer Beweggrund ist die Beobachtung, dass zwar „viele meckern“, aber selbst nichts tun. Das wolle er nicht so machen, deshalb kandidiere er, sagt Andreas Urban.

Oliver Jöchle erklärt, dass er sich erst nicht sicher gewesen sei, ob er wieder kandidieren soll. „Es kostet schon viel Zeit“, sagt der Wirt des Gasthauses Irreal. „Aber es hat auch oft sehr viel Spaß gemacht“, meint er, wobei er das Wörtchen „oft“ betont. „Ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei, wir haben vieles angefangen. Das möchte ich weiter begleiten und weiter mitgestalten.“ Nachdem das Gruppenfoto gemacht ist, ist die Versammlung offiziell beendet. Es ist kurz nach acht.