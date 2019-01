FWV: „Der Kreisverkehr ist alternativlos“

FWV-Rat Ralf Michalski, der für seine Fraktion die Rede zum Haushalt 2019 der Stadt Aulendorf hielt, lobte einen „seriös aufgestellten“ Haushalt 2019 und fand allerhand Erfreuliches darin. Etwa, dass der Schuldenstand sinken und die Rücklagen steigen würden.

„Der Berg an Aufgaben wird nicht kleiner“, konstatierte Michalski indes und nannte den Grundschulneubau, die Sanierung des Mühlbachkanals, die Rugetsweiler Brücke, den Ausbau des Bahnknotenpunkts und auch die Straßeninfrastruktur und den Investitionsstau in diesem Zusammenhang: Die angesetzten 1,3 Millionen Euro jährlich würden nicht reichen, um den heutigen Zustand der Straßen zu erhalten. Den Kreisverkehr an der Schwarz-Haus-Kreuzung zu vernachlässigen, sei ein Fehler. „Der Kreisverkehr ist aus unserer Sicht alternativlos, das vertreten wir seit Jahren.“ Erfreulich sei auch das Wachstum der Gemeinde über die neuen Baugebiete Tafelesch und Buchwald. Den Bürgerbus wollte er als „Bekenntnis zu den Ortsteilen“ verstanden wissen – ebenso wie die dortigen Baugebiete. Der Bus bringe indes die Teilorte und die Stadt näher zusammen. Der Schuldenstand sinke „erfreulicherweise“ auf 10,5 Millionen Euro, das seien aber „immer noch knapp 1000 Euro pro Einwohner“, nehme man die Schulden der Eigenbetriebe hinzu, sogar über 2000 Euro. „Wir haben immer noch eine Menge Aufgaben vor uns“, zog Michalski sein Fazit.