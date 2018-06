Fußballfans fiebern bis zum bitteren Ende mit

Viele große und kleine Deutschlandfans, teilweise in Schwarz-Rot-Gold oder in Trikots ihrer Lieblingsspieler gekleidet, sind am Sonntag zum Public Viewing des SC Blönried in die Stadthalle Aulendorf gekommen, um dort gemeinsam das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko zu schauen.

„Angesichts der vielen Veranstaltungen in und um Aulendorf sind wir sehr zufrieden mit der Besucherzahl“, sagte Christoph Metzler, Trainer beim SC, eine Viertelstunde vor Anpfiff. Alle Besucher fieberten beim ersten Spiel des deutschen Titelverteidigers lautstark mit, beklatschten gute Aktionen, schüttelten oftmals den Kopf und schlugen beim 0:1 für Mexiko vor Entsetzen die Hände vors Gesicht. Fußballfan Albert Unger war in der Halbzeitpause noch optimistisch: „Klar, im Moment bin ich von der Leistung der deutschen Mannschaft nicht begeistert, aber die drehen das Ding noch“, war er sich sicher. Seinen Optimismus haben die deutschen Nationalspieler am Ende allerdings nicht belohnt. Es blieb beim 0:1. (cbm)