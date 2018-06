Fußballerinnen feiern Erfolgssaison

Die Fußballerinnen des SC Blönried haben in dieser Saison die Bezirksliga von Anfang bis Ende dominiert. Den Grundstein legte Blönried mit einem 12:0-Auftaktsieg gegen Granheim. Schlusspunkt war der 3:0-Sieg im letzten Spiel gegen die SGM Fulgenstadt/Herbertingen. Danach gab es den Meisterwimpel. Mit elf Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz zwei wurde der SCB Erster. Blönried kam auf 50 Punkte (16 Siege, zwei Remis) bei einem Torverhältnis von 78:13.

Das letzte Saisonspiel gegen Fulgenstadt war lange Zeit ausgeglichen, keine Mannschaft wollte zu großes Risiko gehen. Erst nach der Pause nahm die Partie etwas Fahrt auf. Ann-Kathrin Scham traf mit einer feinen Einzelleistung zur Blönrieder Führung. Kurz darauf wurde sie durch Franziska Schwarz bedient und erhöhte auf 2:0. Als Sabrina Gentner nach 68 Minuten im Strafraum gefoult wurde, setzte Tanja Hugger den Schlusspunkt.

Der SC Blönried II musste sein letztes Saisonspiel in der Kreisliga gegen den BSV Ennahofen gewinnen, um im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga Donau zu bleiben. Die SGM Schussen-Federsee hatte das Spiel gegen den Meister Dettingen bereits verloren, bevor die Partie des SCB II begann. Daher war klar: Mit einem Sieg war Platz zwei drin. Und damit wäre – so die Annahme vor der Partie – Blönried in der Aufstiegsrelegation gewesen. Und dieser Sieg gelang eindrucksvoll. Nach zehn Minuten köpfte Natalie Hampp den Ball nach einem Eckball zur Blönrieder Führung ein. Saskia Fischer gelang nach 22 Minuten mit einem Doppelpack die frühe Vorentscheidung. Zwar kam Ennahofen auf 1:3 heran, doch Laura Walser beseitigte mit einer Direktabnahme die letzten Zweifel.

Starker Schlussspurt

Nach dem Schlusspfiff wurde zunächst noch nicht ausgiebig gefeiert. Blönried hatte schließlich mit der Teilnahme an der Relegation gerechnet. Es kam anders. Nachdem eine Mannschaft aus der Bezirksliga Donau den freiwilligen Gang in die Kreisliga antreten wollte, war auch der zweite Platz in der Kreisliga zum Direktaufstieg berechtigt. Mit drei Siegen fing der SCB II im Schlussspurt die SGM Schussen-Federsee noch ab. Somit tritt Blönried in der kommenden Saison mit beiden Mannschaften eine Klasse höher an. Bei den Feierlichkeiten in Ebersbach, zu dem die SCB-Spielerinnen eingeladen hatten, wurden die Erfolge des Vereins – auch die Männer stiegen auf – ausgelassen gefeiert.