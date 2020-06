Frischekick für zwischendurch

Die Maßnahmen der vergangenen Tage und Wochen zum Schutz vor dem Coronavirus und dessen Ausbreitung führt dazu, dass die allermeisten Menschen einen völlig neuen Alltag erleben, der sich überwiegend in den eigenen vier Wänden abspielt. Diese ungewohnte Situation könne man jedoch durchaus nutzen, um etwas für die Gesundheit zu tun. Das teilt der Kneippverein Aulendorf mit und will in einer kleinen Serie regelmäßig Tipps des Kneipp-Bunds weitergeben, wie man mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand etwas für die Gesundheit tun kann. Heute: Der (verkürzte) Armguss.

Der Kneippsche Armguss ist laut Verein wahrscheinlich die unkomplizierteste Möglichkeit für einen Frischekick zwischendurch. Eigentlich verabreiche man ihn mit einem Gießrohr, beispielsweise über der Badewanne. Wer kein Gießrohr zur Verfügung hat, könne es mit der improvisierten Variante versuchen. Die funktioniere nahezu an jedem Waschbecken. Zunächst sollte man für eine angenehme Raumtemperatur sorgen und darauf achten, dass die Arme schön warm sind. Die Wassertemperatur werde je nach Verträglichkeit auf kühl bis kalt eingestellt. Der Wasserstrahl sollte nicht zu stark eingestellt sein, sondern die Haut sanft ummanteln.

Ein- bis zweimal wiederholen

Man beginnt rechts am kleinen Finger und bewegt den Arm im Wasserstrahl mit dem Handrücken nach oben bis etwa zum Ellenbogen, verweilt dort kurz und dreht den Arm. Mit der Arminnenseite nach oben zieht man nun den Arm langsam durch den Wasserstrahl wieder zu sich heran bis zum Handteller – und atmet dabei ruhig aus. Nun verabreicht man den Guss in gleicher Weise am linken Arm und wiederholt ihn auf beiden Seiten noch ein- bis zweimal. Anschließend streift man das Wasser kurz ab (nicht abtrocknen) und streicht die Hände im Nacken ab. Das sorge für extra Frische. Danach erwärmt man die Arme durch Bewegung.

Der Kneippsche Armguss gehöre zwar zu den milden Reizen, könne aber doch viel bewirken. Er wirke anregend, erfrischend und konzentrationssteigernd – ideal für zwischendurch an langen Tagen im Büro oder Homeoffice. Außerdem unterstütze er das Immunsystem – am besten, wenn man ihn regelmäßig anwendet. Bei Herzleiden, Asthma und oder wenn man friert, sollte man den Armguss nicht anwenden.