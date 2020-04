Die Maßnahmen der vergangenen Tage und Wochen zum Schutz vor dem Coronavirus und dessen Ausbreitung führt dazu, dass die allermeisten Menschen einen völlig neuen Alltag erleben, der sich überwiegend in den eigenen vier Wänden abspielt. Diese ungewohnte Situation könne man jedoch durchaus nutzen, um etwas für die Gesundheit zu tun. Das teilt der Kneippverein Aulendorf mit und will in einer kleinen Serie regelmäßig Tipps des Kneipp-Bunds weitergeben, wie man mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand etwas für die Gesundheit tun kann. Heute: Frische-Kick mit dem Gesichtsguss.

Für einen Gesichtsguss wird laut Verein ein Gießrohr benötigt, es kann aber auch der Duschkopf abgeschraubt werden, um einen ähnlichen Effekt mit dem Duschschlauch zu erzielen. Die Temperatur sollte bei dieser Kaltwasseranwendung zwar zwischen 16 und 18 Grad betragen, könne allerdings nach individuellem Temperaturempfinden angepasst werden. Wichtig sei es, dabei stets ruhig weiter zu atmen. Der Gießstrahl muss an der rechten Schläfe angesetzt und quer übers Gesicht auf die linke Seite gezogen werden. Das Ganze kann je nach Empfinden noch einmal wiederholt werden.

Nasse Hände in den Nacken legen

Nun wird der Wasserstrahl über die Nasenwurzel in die rechte Gesichtshälfte geführt und in Längsstrichen auf und ab in Richtung Ohr bewegt. In einem Bogen wird über die Stirn und die Nasenwurzel auf die linke Seite gewechselt und auch dort in kleinen Längsstrichen Richtung Ohr gegangen. Zum Abschluss muss das Gesicht dreimal gegen den Uhrzeigersinn umrundet und das Wasser mit den Händen abgestriffen werden. Für einen extra Frische-Kick können die nassen Hände kurz in den Nacken gelegt werden.

Der Gesichtsguss wird laut Kneipperverein zur Belebung, Straffung und Erfrischung der Haut angewendet. Er helfe außerdem gut bei Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit und bringe Erleichterung für die Augen nach langem Lesen oder Arbeit am Bildschirm – und in der Allergiezeit bei juckenden Augen. Vorsicht sei geboten bei akuter Stirn- und Nasennebenhöhlenentzündung.