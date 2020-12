Frisch gebackene Hauswirtschaftsmeisterin im Wohnpark St. Vinzenz

Im Wohnpark St. Vinzenz dekoriert Magdalena Butter den Eingangsbereich weihnachtlich. Die 23-jährige Aulendorferin ist Hauswirtschafterin. Gelernt hat sie bei den Franziskanerinnen von Reute e.V. im Bildungshaus, wie die St.-Elisabeth-Stiftung als Trägerin der Einrichtung mitteilt. „Das ist ein sehr vielseitiger Beruf. Als Allrounder haben wir zu tun mit Wäsche, Reinigung, Küche, Gestaltung und Betreuung“, berichtet Butter.

Nach ihrer Ausbildung im Kloster Reute reiste sie mit einer Freundin vier Monate nach Australien, Singapur und Bali. Anschließend beschloss die Hauswirtschafterin, sich zur Meisterin zu qualifizieren und arbeitete nacheinander in zwei Aulendorfer Hotels. Nun kümmert sie sich zusammen mit 16 Kollegen in der Hauswirtschaft um die 75 Bewohner des Wohnparks St. Vinzenz der St.-Elisabeth-Stiftung. Hauswirtschafter arbeiten in Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Senioren, Menschen mit Behinderung, in Sozialstationen, Kranken- und Reha-Einrichtungen, Tagungsstätten, Jugendherbergen, Hotels und Restaurants. Manche auch in Großwäschereien oder Cateringunternehmen. Die Anforderungen sind sehr vielfältig.

„Man sollte situationsbezogener ausbilden“

Magdalena Butter wie auch ihre Chefin, Hauswirtschaftsleiterin Lydia Zimmermann, sind sich laut Mitteilung einig, dass man die etwas angestaubte Ausbildung attraktiver gestalten könnte. „Wir lernten noch Geschirrtücher flicken“, berichtet Butter amüsiert. „Man sollte situationsbezogener ausbilden. Egal ob man später auf Station, in einem Privathaushalt oder als Selbstständige arbeiten will, braucht man zeitgemäße Fähigkeiten, wie man sie jetzt im Meisterkurs lernt.“ Was Magdalena Butter am meisten im Meisterkurs gefiel? „Unternehmensführung und Mitarbeiterführung“, fällt ihr spontan ein. „Wir lernten Bilanzen lesen und erstellen, das fand ich spannend. Ich bin ein Zahlenmensch.“

Neben der Theorie im Meisterkurs, den 13 Frauen und ein Mann besuchten, genoss Butter die Arbeit im Wohnpark, wo sie sich von Zimmermann bestens begleitet fühlte. „Ich kann hier eigene Ideen verwirklichen. Im Herbst habe ich mit der Bewohnerschaft im Garten Kräuter gesammelt, die wir zu Kräuter- und Badesalz verarbeitet haben“.

Meisterarbeit über hauswirtschaftliche Früh- und Spätdienste

Für die Prüfung im November schrieb die Absolventin des Meisterkurses ihre Meisterarbeit zum Thema „Erstellung eines Konzeptes für die hauswirtschaftlichen Früh- und Spätdienste mit praktischer Durchführung“. Hier befasste sich die 23-Jährige mit den Reinigungs- und Desinfektionsplänen, den Arbeitsabläufen, den Essgewohnheiten der Bewohnerschaft sowie mit einer schnelleren Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Was die beruflichen Ziele anbelangt, hat Magdalena Butter ganz konkrete Pläne: „Ich würde sehr gerne selbst ausbilden und Jugendliche für den Beruf begeistern. Dabei liegt mir auch das Thema Nachhaltigkeit am Herzen.“