Friedhofskapelle entstand im 16. Jahrhundert

Wer vom überdachten Vorbereich durch die schwere Holztür auf den kalten Steinboden und in die Kapelle auf dem Aulendorfer Friedhof tritt, den ergreift gerne eine gewisse Ehrfurcht ob der imposanten Atmosphäre, die einen dort empfängt. Die Kapelle ist die älteste in Aulendorf und erinnert in ihrer Größe eher an eine Kirche. Das war indes nicht immer so. Die ursprüngliche Gottesackerkapelle war nicht größer als die Sakristei der heutigen Kapelle – oder besser: sie ist heute deren Sakristei.

„Am schönsten finde ich die Muttergottes mit Jesus“, sagt Jolanda Lieb, seit 2005 hauptamtliche Kapellenpflegerin der Friedhofskapelle. Und tatsächlich zieht die große Skulptur in der Friedhofskapelle den Blick des Besuchers sofort auf sich. Etwas wuchtig in grau thront die Pietà freistehend und hoch im Altarraum. Bei näherer Betrachtung verfängt der Blick der Mutter, die ihren toten Sohn auf Knien hält: eine eindrückliche Darstellung Mariens als Mater Dolorosa, als Schmerzensmutter.

Umbau und -benennung

Spannend wird es allerdings auch dahinter. Drei Stufen führen hinab zu einer Holztür im zugemauerten Chorbogen. Dahinter verbirgt sich der Ursprung der Kapelle. Ein kleiner Raum, ovale Fenster in eckigen Rahmen, die auf eine ursprünglich andere Fensterform schließen lassen, rote Steine formen den nicht ganz ebenen Boden. Ihr altes Gemäuer war zuletzt 1988 von außen zu sehen, als es bei der Renovierung kurzzeitig freigelegt war. 1560 ließ Johann Jakob von Königsegg diese kleine Gottesackerkapelle errichten. Der heutige Rufname Friedhofskapelle greift das wieder auf. Zwischendurch allerdings, wurde die Kapelle anders genannt, denn mit An- und Umbau änderte sich nicht nur das äußerliche Erscheinungsbild sondern auch der Namen der Kapelle, zwei weitere sind es im Lauf der Zeit geworden.

Mit der Erweiterung 1651 wurde sie zur St.-Michaels-Kapelle. „Der Pfarrer hieß damals Michael, ich vermute deshalb wurde die Kapelle dem Heiligen Michael geweiht“, sagt Aulendorfs Stadtpfarrer Anantham Antony über den nächsten Namen der Kapelle. Eine Steintafel erinnert im Eingangsbereich der Kapelle an Ioan Michaelis Oel.

Ursprungskapelle ist Sakristei

Weitere Umbauten erfolgten 1723 und der Ort entwickelt sich zur einer kleinen Wallfahrtskapelle. Der Zustrom an Pilgern zur Schmerzhaften Mutter Gottes – die Statue steht heute in der Pfarrkirche St. Martin – führte dazu, dass die gräflichen Familie für die Kapelle zwischen 1755 und 1833 eine eigene Kaplanei einrichtete, es dort also einen eigenen Priester gab. 1786/87 erfolgten weitere Umbauten, die Kapelle bekam die Widmung „Unserer Lieben Frau“, sozusagen ihr dritter, von diesem Patrozinium abgeleiteter und bis heute offizieller Titel. Die einstige Gottesackerkapelle diente zunächst als Chor der erweiterten Kapelle, wurde aber 1786 abgetrennt und der Chorbogen zugemauert. Seither ist sie als Nebenraum des Gotteshauses, als Sakristei.

Kunsthistorisch Interessantes

Etwa aus dieser Zeit stammen auch 14 Kreuzwegstationen, die sich an den hohen Wänden der heutigen Kapelle entlang ziehen. Es sind Kupferstiche in Rahmen. In ihrer detaillierten Ausarbeitung machen die auch kunsthistorisch bedeutsamen Werke staunen. Wer den Blick indes zu hohen Decke wandern lässt, bleibt zwangsläufig an dem Deckengemälde hängen; es entstand 1921/22, während der letzten großen Umgestaltung, die der Kapelle ihr heutiges Aussehen verlieh, und ist eine sehr seltene Darstellung. Gemalt hat es der aus Aulendorf stammende Überlinger Maler Viktor Mezger. Unter der Gnadenstuhl-Darstellung der Dreieinigkeit – Vater, Sohn und Heiliger Geist – sind gefallene Soldaten zu sehen, auf die der Gnadenstrahl der Erlösung fällt. Seinerzeit wurde die Kapelle unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs von der Wallfahrts- zur Kriegergedächtniskapelle umgewidmet. „Für die Angehörigen war es wichtig zu wissen, dass die Gefallenen nicht irgendwo, sondern in Gottes Hand sind“, erklärt Antony und verweist auch auf die Gedächtnistafeln an die im Krieg gefallenen am Eingang der Kapelle. „Es waren ja viele betroffen.“

Zuletzt renoviert wurde die Friedhofskapelle in den Jahren 2002 bis 2005, damals waren vor allem Arbeiten im Innenraum sowie eine Turmrestaurierung nötig. Seither gibt es vor dem imposanten Altar mit der Pieta auch einen kleineren vorangestellten Volksaltar aus Marmor.