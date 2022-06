Friedensinitiative Aulendorf lädt zu vorläufig letzter Mahnwache für den Frieden in der Ukraine ein

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar fanden jeden Sonntagabend abwechselnd eine Mahnwache beziehungsweise eine Kundgebung in Aulendorf statt. Viele Menschen bekundeten durch ihre Anwesenheit ihre Betroffenheit und Solidarität mit allen, die unter diesem schrecklichen Krieg am Rande Europas leiden, teilt die Aulendorfer Friedensinitiative mit. Obwohl noch kein Friede in Sicht sei, habe sich die Friedensinitiative, bestehend aus den beiden Kirchengemeinden und dem BUND, dazu entschlossen, die wöchentliche Mahnwache bis auf weiteres auszusetzen. So findet am Sonntag, 12. Juni, um 19 Uhr im Schlossinnenhof die vorläufig letzte Veranstaltung statt. Neben Gebeten und Fürbitten gibt es Gedanken zu der Frage, was im Gehirn eines Soldaten im Krieg passiert, wie es möglich ist, dass Menschen in dieser Ausnahmesituation anscheinend skrupellos andere töten, erläutert die Friedensinitiative in einer Ankündigung. Der musikalische Teil wird von Jutta Döbele und Martin Gallasch gestaltet. Für die weiteren Sonntage möchte die Friedensinitiative laut Mitteilung dazu aufrufen, um 19 Uhr nach dem Glockengeläut der St. Martinskirche innezuhalten, an die Menschen, die unter diesem Krieg leiden zu denken und um Frieden zu bitten.