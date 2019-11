Fridays-for-Future macht Klima verstärkt zum Schulthema

Dazu, wie Schüler und Lehrer, ganz direkt ins Gespräch übers Klima kommen, zeigt eine Anekdote, die Silke Hubig, Schulleiterin des Aulendorfer Gymnasiums erzählt. Sie hörte sich in Vorbereitung auf das SZ-Gespräch im Kollegium um. Mit am meisten überrascht, habe sie die Antwort eines Mathe- und Sportlehrers, der mit seinen Schülern bei guter Sicht am Morgen auch mal die Allgäuer Alpen betrachte. Und dann auch über den Hochvogel spricht. Ein Berg, der unter dem Druck extremer Wetterbedingungen, wie sie in den Bergen herrschen, zerbricht. Eine Felsspalte am Gipfel wird seit Jahren immer größer. In einer Multimedia-Reportage ist die „Schwäbische Zeitung“ diesem Phänomen nachgegangen: www.schwäbische.de/hochvogel