Freundeskreis Kaplan Figel feiert 25-jähriges Bestehen

Mit einem dreitägigen Jubiläumswochenende feiert der Freundeskreis Kaplan Figel vom 22. Juni bis 24. Juni sein 25-jähriges Bestehen. Was es mit dem Freundeskreis auf sich hat und wer dieser Kaplan Figel war, das hat die „Schwäbische Zeitung“ in einem Gespräch mit dem Gründungsvorsitzenden Josef Mütz, Rektor i. R., und dem jetzigen Vereinsvorstand Margit Angele erfahren.

Der Ministrant Josef Mütz war stets fasziniert von einem Grabdenkmal auf dem Aulendorfer Friedhof, zeigte dies doch einen Totenschädel, auf den ein Birett (Kopfbedeckung eines römisch-katholischen Geistlichen) aufgesetzt war. „Das war eigentlich meine erste Begegnung mit Kaplan Figel, handelte es sich hierbei um die Gedenkstätte des Geistlichen“, erinnert sich Mütz und fügt an, dass der Grabstein leider nicht mehr existiert.

Als er für eine wissenschaftliche Hausarbeit im Gräflichen Archiv in Königseggwald recherchierte, fand er Berichte über den Werdegang und das segensreiche Wirken von Anton Figel. Im Jahr 1992 hielt er darüber einen Vortrag in Aulendorf. So kam es, dass bereits am 24. Juni 1993 knapp 40 Interessierte im ehemaligen Geburtshaus des Aulendorfer Seelsorgers zusammen kamen und den Freundeskreis gründeten. Den Nachweis, dass es sich tatsächlich um das Geburtshaus des Kaplans handelte, erbrachte der Aulendorfer Hobbyarchivar Gebhard Geray.

In mehr als 5000 freiwilligen Arbeitsstunden und mit Spenden von einer 750 000 DM wurde das baufällige Haus in der Bachstraße 1-3 renoviert. Heute befindet sich darin der Kolpingladen Solisatt, zwei Sozialwohnungen und als Herzstück der Gebetsraum des Vereins. Die Vereinsmitglieder bemühen sich darum, das Gedankengut von Kaplan Figel und die Erinnerung an den einstigen Seelsorger in der Pfarrei Aulendorf lebendig zu halten.

Sein Geburtshaus wird heute als christlicher Ort für regelmäßige Anbetungsstunden, spirituelle Impulse und Gespräche bereitgestellt. Weiter unterstützt der Verein karitative und soziale Projekte. „Wir wollen am kommenden Wochenende mit verschiedenen Veranstaltungen an Kaplan Figel erinnern und diesen wieder ins Bewusstsein rücken“, freut sich Margit Angele, Vorsitzende des Freundeskreises. Bevor Anton Figel, geboren am 7. November 1726 in Aulendorf, als Kaplan nach Aulendorf kam, war er Pfarrer in der kleinen Gemeinde Riedhausen. Trotz mehrmaliger Bitten des Grafen Ernst von Königsegg-Aulendorf lehnte er es ab, die Pfarrstelle in Aulendorf zu übernehmen, weil er statt der Verwaltungsarbeit, die diese Stelle mit sich gebracht hätte, seine Aufgabe im Gebet und der Seelsorge sah. Den Aufzeichnungen nach verbrachte er viele Nächte unter Anrufung des Heiligen Namen Jesu kniend vor dem Allerheiligsten. Insbesondere setzte er sich für Schulkinder, Jugendliche, Arme, Kranke, Behinderte und Sterbende ein.

Wie Mütz zu berichten weiß, lud der Kaplan an kirchlichen Festtagen Bedürftige zu Speis und Trank in die Kaplanei ein. Darüber hinaus war er ein begnadeter Prediger. Gegenüber der damals herrschenden Strömung des Josephinismus wehrte er sich vehement und galt als Revolutionär der Verteidigung des „alten katholischen Glaubens“. Bereits zu Lebzeiten war er weit über die Grenzen Oberschwabens hinaus bekannt und unzählige Menschen, auch aus Österreich und der Schweiz vertrauten sich seinen Gebeten „Im Namen Jesu“ an und suchten bei ihm seelische und körperliche Heilung. Trotzdem blieb er stets demütig. Seinen eigenen Todestag, den 17. Januar 1796, den „Namen Jesu-Tag“ sagte er bereits ein Jahr zuvor voraus.