Freifunk soll für freies Internetsurfen sorgen

Anders als in Osteuropa, Asien, Nachbarländern wie Frankreich oder dem Inselstaat Großbritannien ist Deutschland eine Wlan-Wüste und öffentliches Gratis-Netz ist hierzulande noch längst keine Selbstverständlichkeit. Viele Städte wollen daran etwas ändern und bauen ihr Internet-Angebot aus. Auch die Stadt Aulendorf setzt sich für freies Wlan in der Stadt ein (die SZ berichtete) und will Händler und Gastronomen für die Freifunktechnik (ein Bürgernetz) gewinnen. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen.

Los gehen soll es im Schloss, der Hauptstraße und Bachstraße, auch der Bahnhofsbereich soll folgen. In einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 24. April, um 19 Uhr im Musiksaal des Schulzentrums soll das Freifunk-Projekt bei Händlern und Gastronomen beworben werden.

Bereits in der Sitzung Ende Januar stand das Wlan-Thema auf der Tagesordnung des Verwaltungsausschusses, wurde allerdings wegen offener Fragen erneut vertagt. Nun ist das Gremium zu einem Entschluss gekommen, nachdem Martin Rösner von der Freifunk-Initiative Tettnang die Technik zwischenzeitlich Vertretern des Handels- und Gewerbevereins und des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) vorgestellt hatte. Wie die Stadt ausführt, bestehe bei den Händlern und Gastronomen „grundsätzliches Interesse und Bereitschaft, an dem Projekt mitzuwirken.“

Teilweise sind bereits Freifunk-Router eingerichtet worden – so etwa in der Schlossbrauerei, im Bistro Kaktus, im Jugendtreff und im Eisacafé in der Hauptstraße.

Um freies Wlan mittels der Freifunk-Technik zu ermöglichen, soll Händlern und Gastronomen in der Haupt- und Bachstraße ein dementsprechend konfigurierter Router auf städtische Kosten zur Verfügung gestellt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung kostet ein Freifunk-Router zwischen 80 und 100 Euro. Rund 40 Router werden nach Berechnung der Stadt benötigt, sodass Kosten in Höhe von 4000 entstehen. Die Stromkosten werden von den Gewerbetreibenden selbst übernommen. Wer sich außerhalb der Bach- und der Hauptstraße an dem Projekt beteiligen will, kann laut Stadtverwaltung einen Router auf eigene Kosten erwerben.

Auch im Schloss soll freies Wlan mittels der Freifunk-Technik eingerichtet werden. Schon alleine wegen dem geplanten Schlossparcours, der Mitte Juni eröffnet werden soll, sei der Internetanschluss notwendig. Die Kosten für die notwendigen elektrischen Verkabelungen betragen 20 800 Euro, wären aber nach Angaben der Stadtverwaltung aber auch bei einem gewerblichen Anbieter angefallen.

Die Kosten für die Hardware betragen für die Freifunk-Technik 5000 Euro. Freies Wlan durch einen gewerblichen Betreiber vom Wlan-Systemen hätte sich nach Angaben der Stadtverwaltung für das Rathaus auf 20 000 Euro belaufen, hierzu wurden Gespräche mit der IT-Innerebner GmbH geführt. Hinzu kommen (bei beiden Varianten) laufende Kosten für den Internetanschluss. Die Stadt hat dazu bereits Angebote bei der Telekom und Unitymedia angefordert.

Auch Bahnhofsbereich soll integriert werden

Wie die Stadt weiter mitteilt, sind im Vermögenshaushalt 2018 insgesamt 35 000 Euro für die Einrichtung von Wlan im Stadtgebiet und im Schloss eingestellt. Nach Wünschen der Stadt soll auch der Bahnhofsbereich mit freiem Wlan versorgt werden. Das sei nach Auskunft der Stadtverwaltung zwar nicht so einfach wie in der Bach- und Hauptstraße, da es dort nicht so viele Gastronomen und Händler gebe. Dennoch will die Stadt die Deutsche Bahn, die Bahnhofsmission, den Totto-Lotto-Laden und die Ergotherapie-Praxis für das Projekt gewinnen.