Eine Zeitreise in die 1960er-Jahre, und das bei freiem Eintritt: Von 10 bis 18 Uhr geht es am Samstag, 23. Juni, im Museumsdorf Kürnbach hoch her. Das älteste Freilichtmuseum in Württemberg feiert sein 50-jähriges Bestehen und lässt laut Pressemitteilung die 60er wieder aufleben. Landrat Heiko Schmid lade alle Bürger dazu ein, sich mit auf eine spannende Zeitreise zu begeben.

Gerade Kinder kämen an diesem Tag voll auf ihre Kosten, heißt es. Sie können sich demnach nicht nur auf einer großen Spielewiese mit Schokokuss-Schleuder, Torwandschießen und alten Kinderspielen austoben, sondern auch Blumenkränze flechten sowie Prilblumen, Traumfänger und Windräder basteln. Die Erwachsenen können vielleicht ihr erstes Auto wiedersehen, wie den Renault 4 oder den Opel Kapitän. Ob „Weine nicht, kleine Eva“ oder „Mendocino“, die lebende Jukebox Hardy Bergen erfüllt laut Mitteilung nahezu jeden Musik-Wunsch der 1960er- und 1970er-Jahre.

Wer schon immer mal ein Selfie mit Emma Peel, Kiss oder Britney Spears machen wollte, hat am 23. Juni Gelegenheit dazu. In der Ausstellung „Jugendkultur im Wandel“ warten noch manch andere Jugendidole. Kassetten- und Videorekorder halten zudem die eine oder andere Überraschung bereit. Im Kürnbachhaus wird im Rahmen einer kleinen Ausstellung die Entstehungsgeschichte des Freilichtmuseums aufgezeigt.

Bei einem Spaziergang über das Museumsgelände kommen die Besucher in den Genuss von Käseigel, Marmorkuchen Dätsch und kaltem Hund. Der Förderverein Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach bespielt hiervor das „Haus Christ“ und das „Stüble“. Außerdem sorgen Grillmeister Rauscher, die Mettenberger Flachsbauern und die Rißtaler Trachtengruppe für das leibliche Wohl. Und auch das historische Backhäusle ist an diesem Tag in Betrieb.

Bei gutem Wetter spielt die Kreisjugendmusikkapelle (KJK) zwischen 15 und 16 Uhr ein Platzkonzert. Um 16.30 Uhr lässt die KJK zudem ein Ständchen für Alt-Landrat Wilfried Steuer ertönen, der wenige Tage zuvor seinen 85. Geburtstag feiert. Landrat Heiko Schmid und Kunststaatssekretärin Petra Olschowski sind beim Jubiläumstag ebenfalls dabei. Zusätzlich wird um 15.30 Uhr in der Museumsgaststätte „Kürnbacher Vesperstube“ erstmals die Jubiläumspublikation „50 Jahre Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach“ präsentiert, die neben Bildern auch Interviews mit Wegbegleitern des Museumsdorfs enthält.