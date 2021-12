Freie Impftermine im Ärztehaus am Schloss

Wer sich aktuell gegen Covid-19 impfen lassen möchte, hat beim Ärztehaus am Schloss in Aulendorf Gelegenheit dazu. Wie Praxisinhaber Dr. Jan Schmidt mitteilt, hat die Praxis ab nächster Woche noch zahlreiche freie Impftermine, sowohl für Erstimpfungen als auch für Boosterimpfungen.

Termine können online über Doctolib oder direkt über die Webseite der Praxis gebucht werden. Dr. Schmidt weist darauf hin, dass in der Praxis Patienten, die älter als 30 Jahre sind, den Impfstoff Moderna bekommen. „Biontech können wir aktuell nur in sehr geringem Umfang für Patientinnen und Patienten unter 30 Jahren anbieten“, so Dr. Schmidt. Die Liefermenge an Biotech-Impfstoff sei sehr klein.