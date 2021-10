Frau wohl mit zu schnellem Mofa in Aulendorf unterwegs

Eine Mofa-Fahrerin war nach Einschätzung der Polizei in Aulendorf deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Bei einer Kontrolle zeigte sich, dass die 39-jährige Fahrerin außerdem vermutlich Drogen genommen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizei fuhr dem Mofa am Samstag um 17.30 Uhr hinterher und hatten dabei den Verdacht, dass es schneller unterwegs ist als es seiner Betriebserlaubnis nach fahren dürfte. Die Beamten des Polizeireviers Weingarten hielten die Fahrerin an und kontrollierten sie. Dabei gab es laut Polizeibericht Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteln bei der 39-Jährigen. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ihr Mofa wurde sichergestellt. Nun werde ein Geschwindigkeitsgutachten erstellt, heißt es von der Polizei.