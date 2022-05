Französische Romantik für Querflöte und Orgel in St. Martin

Die Spitzenflötistin Veronica Kraneis aus Kassel gibt zusammen mit dem Obermarchtaler Münsterorganisten Gregor Simon an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, um 17 Uhr in Aulendorf in der Pfarrkirche St. Martin ein Konzert mit Musik aus der französischen Romantik.

Als „anrührend und exotisch“ bezeichnet Gregor Simon die Musik aus dieser Epoche. Der wohl berühmteste Komponist der französischen Romantik ist Gabriel Fauré Von ihm gibt es die zauberhafte Fantasie, eigentlich für Flöte und Klavier, doch auch auf der Orgel eindrücklich zu musizieren. Weiter zu hören sind Werke von Francis Poulenc, welcher gerade für die Flöte beeindruckende Werke hinterließ, von Jehan Alain, dessen exotischen Kompositionsstil man zwischen dem Impressionismus und der klassischen Moderne einordnen kann, von dem asketisch schreibenden und hellhörig machenden Erik Satie, zwei seiner „Gnossiennes“ und als ein fulminantes Werk des bedeutendsten französischen Komponisten für Orgelmusik im 20. Jahrhundert Olivier Messiaens „L‘Ascension“ („Christi Himmelfahrt“). „Mitten in eine romantisch-idyllische Klangwelt tauchen wir abschließend mit der populären „Meditation aus der Oper Thais“ von Jules Émile Massenet“, kündigt der Münsterorganist an.

Veronica Kraneis ist seit frühester Jugend international bekannt für ihre Virtuosität auf der Querflöte. Sie hat in Orchestern wie den Münchner Philharmonikern und unter Dirigenten wie Karl Richter und Sergiu Celibidache gespielt. Dazu kommen Gastprofessuren und Konzertreisen weltweit.

Gregor Simon hat Kirchenmusik und Orgel studiert in Saarbrücken und München und gibt Orgelkonzerte im In- und Ausland. Im Auftrag der Diözese Rottenburg-Stuttgart betreut er als Kustos die historische Holzhey-Orgel im Münster Obermarchtal. Der Eintritt beträgt 10 €, ermäßigt 5 €. Die Kasse öffnet um 16.30 Uhr.