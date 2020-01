Französisch und Spanisch

26 Schüler des Studienkollegs in Aulendorf haben von Schulleiter Klaus Schneiderhan das Diplôme d'études en langue française (DELF, niveau B1) beziehungsweise das Diploma de Estudios de la Lengua Española (DELE, nivel A2 + B1) erhalten. Sieben Schülerinnen und Schüler erhielten sogar Diplome in beiden Sprachen, wie es in der Mitteilung der Bildungseinrichtung weiter heißt.

Motivierte und interessierte Schüler der zehnten Klasse werden am Studienkolleg St. Johann jedes Jahr dazu eingeladen, sich zur Prüfungsvorbereitung und zur vierteiligen Sprachprüfung anzumelden. Die Sprachprüfungen werden von den spanischen und französischen Bildungsministerien abgenommen und die Diplome sind weltweit anerkannt. Sie dienen zum Beispiel als Leistungsnachweis für Bewerbungen, Sprach- und Auslandsstudiengänge. Außerdem zeigen sie, dass sich die Schüler über den normalen Unterricht hinaus für das Sprachenlernen engagiert und sich mutig der ungewohnten Prüfungssituation gestellt haben.

Das DELF-Diplom (Französich) haben erhalten: Michelle Amann, Emil Angerer, Hannes Apel, Jasmin Bloos, Pia Hermann, Annalena Heudorfer, Eva Jerg, Elias Kehrle, Christina Keßler, Noah Kling, Noemi Schwarz, Lydia Saile und David Sterk.

Das DELE-Diplom (Spanisch) haben erhalten: Hannes Apel, Jasmin Bloos, Pia Hermann, Eva Jerg, Elias Kehrle, Noah Kling, David Sterk, Daniel Jurow, Deniz Sehitler, Jason Städele, Benedikta Berschauer, Edueni Erharhaghen, Lara Hülsbusch, Greta Kegler, Celine Kovacs, Moritz Ocker, Rebecca Senn, Franziska Lang, Leonie Heni, Jona Unglert.