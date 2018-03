Frühschoppen-Konzert verbindet Witz und flotte Rhythmen

Der Jahreszeit entsprechend wäre das Frühschoppenkonzert der Stadtkapelle Aulendorf ein Gruß an den Frühling gewesen – hätte der Blick aus dem Hofgarten-Saal nicht einen Kurpark im Schnee gezeigt. Dem Besucherstrom und der Stimmung im Saal konnte der winterliche Ausrutscher jedoch nichts anhaben. Bestens aufgelegte Musiker unter dem letztmaligen Dirigat von Hermann Stehle und sechs Schauspieler aus der Laienspielgruppe Zollenreute bescherten dem Publikum einen überaus kurzweiligen Sonntagmorgen.

Bereits beim Auftakt mit Anleihen aus Jazz und Latin zeigten die Bläser ihre Lust zu Rhythmus und Tempo. In Blues-Manier ging es weiter mit dem Stück „Meine Melodie“, in dem Jürgen Schoch sich einmal mehr als exzellenter Solo-Saxophonist bewies. Helmut Heydt war nicht nur als Ensemblemitglied, sondern auch als Moderator und Sänger in Aktion. So tat er sich in „Böhmische Liebe“ zum Duett mit Jutta Döbele zusammen, was den beiden erste Bravo-Rufe aus dem Publikum einbrachte. Auch beim Stück „Auf der Vogelwiese“ übernahmen sie den stimmlichen Part, tatkräftig unterstützt durch begeistert mitklatschende Besucher. Später griff Döbele mit dem Lied „Bergwerk“ von Reinhard Fendrich als Solistin zum Mikrofon und behauptete sich tapfer gegenüber den voluminös aufspielenden Bläsern. Stühlerücken und ein flugs herangeschaffter Tisch kündigten den Auftritt der Laienspielgruppe Zollenreute an.

Tatsächlich erschien eine Sportlerin im Trainingsanzug (Moni Sonntag), die ihren Angetrauten (Marc Sonntag) lautstark aus dem Bett komplimentierte, damit man gemeinsam die Gymnastikstunde aus dem Radio absolviere. Was sie versäumte, war die Ankündigung, dass die Sportsendung zugunsten einer Kochshow mit Hähnchenzubereitung verschoben würde. Gewöhnt, die Hinweise aus dem Radio genau zu befolgen, wurde der Ehemann auf den Tisch verfrachtet und zum Vergnügen des Publikums gesalzen, gepfeffert und in Form gebunden, bevor er schließlich flüchten konnte. Weitere Sketche lieferten Mariechen und Klaus Hübner in der Rolle von Freundin Waltraud, die sich, geschminkt und schick zurechtgemacht, über ihre verflossenen Ehemänner ausließen.

Den dritten Auftritt lieferten Petra Schuhmacher als grantige Serviererin, die die Gäste anpflaumte, und Doris Schenk als alte Dame einzufangen suchte. Letztere war dem Altersheim entfleucht, um ihr „Guatsle“ zu suchen. Auch das Ersatzbonbon, das ihr ein Veranstaltungsbesucher zusteckte, konnte sie nicht beruhigen, denn an der klebrigen Süßigkeit „hanget doch meine Zähn dra“.

Der Trompeter Sebastian Manz setzte den Reigen der Solisten fort mit überaus filigran geblasenen Einsätzen bei dem Stück „Der alte Dessauer“. Er ist auch der Komponist des Jubiläumsmarsches „Ewige Freunde“, der den Konzertschluss markierte. Zuvor gab es jedoch, wie es sich für ein Frühschoppenkonzert gehört, eine Reihe weiterer flott geblasener Polkas und Märsche, gefolgt von den obligatorischen „Prosits“ und einem tiefen Schluck aus dem Glas.

Südamerikanisches Temperament, verbunden mit der Einladung zum Tanzen, gab es beim Potpourrie „Latin Gold“, in dem typische Instrumente wie Agogo Bells, Cow Bells und Bongos mitmischten. Als Überraschungsgäste waren Matthias Dorner, Sebastian Manz und Anton Müller mit ihren Alphörnern gebucht, die bei der „Alfonspolka“ zeigten, welche Klangvielfalt ihre mächtigen Instrumente besitzen.

Bevor die Besucher mit der Zu-gabe, dem „Bozener Bergsteigermarsch“ entlassen wurden, griff der erste Vorsitzende der Stadtkapelle, Werner Leser, zum Mikrofon. Mit herzlichen Worten, einem „Fläschle“ Wein und einem Blumengebinde für die Frau Gemahlin verabschiedete er den Interims-Dirigenten Hermann Stehle. Bis zum bevorstehenden Antritt des neuen Blasmusik-Chefs Martin Rebmann hatte Stehle die Musiker mit viel Erfolg durch die „dirigentenlose Zeit“ geführt.