Flüchtlingsunterbringung in Aulendorf: So ist der Stand rund um die Schulsporthalle

Ob in der Schulsporthalle in Aulendorf Geflüchtete untergebracht werden, ist noch nicht entschieden. Das teilt Bürgermeister Matthias Burth auf SZ-Nachfrage mit. „Leider gibt es noch keine abschließende Entscheidung bezüglich der Schulsporthalle am Schulzentrum“, erläutert Burth.

Nach Angaben des Bürgermeister liegt die Entscheidung über die Belegung der Halle beim Landratsamt. „Vonseiten des Landratsamtes Ravensburg wird aktuell noch geprüft, ob die vorgeschlagene Alternativlösung zum Tragen kommt“, führt Burth aus und meint: „Wir hätten auch gerne Klarheit.“

Wie bereits berichtet, soll aufgrund der hohen Geflüchtetenzahlen auch in Aulendorf eine sogenannte Behelfsunterkunft eingerichtet werden. Allerdings ist noch nicht klar, wo diese Unterkunft sein soll.

Um eine Belegung der Sporthalle am Aulendorfer Schulzentrum zu vermeiden, hatte die Stadt dem Kreis eine Alternative vorgeschlagen. Wie wiederum diese Alternativlösung aussieht, dazu machte der Bürgermeister keine Angaben.