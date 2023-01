Fit for Fire Fighting

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Feuerwehr Aulendorf folgt der Einladung zu den Dreharbeiten vom SWR zur Skiflugschanze Heini-Klopfer in Oberstdorf. Die Feuerwehr Oberstdorf zeichnet sich Verantwortlich für die Organisation dieses Events. Etwa 20 Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter aus ganz Deutschland haben ihre Kräfte im Rahmen einer Übung an der Ski-Schanze gemessen. In diesem Jahr, am 21. Oktober, sollte dann ein richtiger Wettkampf stattfinden, bei dem die Teams direkt gegeneinander antreten. Gleichwohl wie beim Tower-Run in Rottweil, der am 18. September 2022 stattgefunden hatte.

Im Gegensatz zum Tower-Run in Rottweil, wo 1390 Stufen bis zur Besucherplattform erkämpft werden mussten, waren in Oberstdorf bei der vom Schanzenfuß bis zum Peak der Heini-Klopfer Skiflugschanze „nur“ 900 Stufen zu bewältigen, allerdings mit besonderen Herausforderungen.

Eine der Besonderheiten war, dass die Treppenstufen nach oben hin unterschiedlich aufgebaut sind, bis hin zur doppelten Stufenhöhe. So konnten sich die Feuerwehrleute nicht auf einen Rhythmus der Stufen einstellen.

Norbert Dittrich: „Die 900 Stufen von ganz unten am Hang, bis hinauf auf das Schanzenplateau, dass sich auf gut tausend Höhenmetern befindet, war schon sehr kräftezehrend. Bedenkt man, dass wir voll Ausgerüstet mit Einsatzkleidung und Atemschutzgerät ein Gesamtgewicht von über 30 Kilogramm mit hoch geschleppt haben.“

Bereits am Samstag, 22. Oktober 2022, waren einige Kameraden der Feuerwehr Aulendorf zu einem ersten Testlauf zur Skiflugschanze eingeladen.

Die Frauen und Männer hinter der Uniform sind: Celine Dittrich, Selin Pfefferle, Norbert Dittrich, Simon Bohner, Habakuk Mutter, Mathias Richter, Miko Berthold, Helmut (Kätze) Müller.

Sendezeitpunkt: „Expedition in die Heimat – Winterurlaub in Oberstdorf“, Freitag, 20. Januar von 20:15 bis 21 Uhr im SWR-Fernsehen oder ab Donnerstag, 19. Januar, ab 16 Uhr auf www.ARDMediathek.de