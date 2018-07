Fit für den Sommer in 45 Tagen

SZ-Mitarbeiterin Claudia Buchmüller ist am Ende des sechswöchigen Selbstversuchs „Fit in den Sommer“ angekommen. Hier ihr letzter Bericht und ihr abschließendes Fazit:

Die Motivation hat mich wieder – oder ich die Motivation? Sechs Wochen, in denen ich mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Menschen jeden Samstag für eineinhalb bis zwei Stunden unter Anleitung von Lauf- und Motivationstrainer Marcus Frank aus Bad Waldsee trainiert habe, gehen leider zu Ende.

Vorbei oder besser gesagt überwunden ist auch mein totales Motivationstief der vergangenen Woche. Da musste ich dem inneren Schweinehund bei seinem Gebrüll, dass ich jetzt fit genug sei und mich lieber wieder meiner Arbeit am Computer widmen solle, ganz schön Paroli bieten. Die letzte Trainingseinheit des Programms „Fit in den Sommer“ begann wie die erste, bei den Treppen am Stadthaus in Bad Waldsee. Die Zahl der Stufen und auch ihre Höhe hat sich mit Sicherheit nicht verändert, aber vor sechs Wochen ging mir schon nach zweimaligem Hoch und Runter die Puste aus – heute halte ich locker zehn Mal durch. Und freue mich beim Hinab über die wunderbare Sicht auf den Stadtsee, den ich vor lauter Anstrengung und Schnappatmung beim ersten Training keines Blickes würdigen konnte.

Da bisher jede Übungseinheit unterschiedlich verlaufen ist, sowohl von der Strecke als auch vom Ablauf und den Übungen, ist die Erwartung groß, was dieses Mal auf uns zu kommt. Es geht Richtung Golfplatz, jeder in seinem eigenen Tempo. „Wichtig ist einzig, dass ihr bewusst geht oder lauft, den Oberkörper ganz leicht nach vorne neigt, die Bauchmuskulatur anspannt, die Belastung auf den Vorfuß legt und dann locker, locker, locker“, erklärt Trainer Marcus und ergänzt „ihr müsst die Freude an eurem Tun in den Füßen und Beinen, im ganzen Körper fühlen!“ Wolfgang, der neue Aulendorfer in der Gruppe bemerkt, dass ich zurückfalle und motiviert mich: „Komm, wir beide schaffen es, bis zur nächsten Laterne zu joggen.“ Es war dann die übernächste! als wir wieder zum Gehen übergingen.

„Durchgeknallter Trainer“

Am Rand des Golfplatzes zeigt sich wieder einmal, wie „durchgeknallt“ Trainer Marcus ist, was keineswegs negativ gemeint ist! Aber seine Methoden sind zwar total ungewöhnlich, dabei aber effektiv. Legt er sich doch tatsächlich auf den geteerten Gemeindeverbindungsweg am Rand des Golfplatzes und führt uns Übungen für die Bauchmuskulatur vor. Der warme Teer entspannt die Rückenmuskulatur und so hinterlässt diese drastische „Hammerübung“ mit definitiver Muskelkatergarantie zumindest für den Moment ein gutes Gefühl. Auch der ungewöhnliche Ort trägt sicherlich dazu bei, diese schweren Bewegungen zu bewältigen. Heute mache ich diese Übungen mit einem Erinnerungslächeln im Gesicht auf dem dicken Teppich im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Anschließend absolvieren wir noch Sprintstarts und beenden das Training bei einem Eiscafe im Städtle.

Abschied vom Sportmuffel

Mein Fazit der vergangenen Wochen: Es ist tatsächlich möglich, bei einem totalen Sportmuffel und Schreibtischtäter aus Leidenschaft die Freude an Bewegung zum Leben zu erwecken. Wenn ich heute einen Tag “nur vor dem Computer“ verbringe, fehlt mir etwas. Dies verdanke ich zum Einen einem Trainer mit ungewöhnlichen Methoden und Einstellungen, zum Anderen der Gruppendynamik von Gleichgesinnten, die ehrgeizig, aber ohne Konkurrenzdenken gemeinsam unterwegs waren. Übrigens, was ich zu Beginn dieser Aktion völlig ausgeschlossen habe, wird Wirklichkeit: Am kommenden Donnerstag werde ich mit „meiner Laufgruppe“ als eine von 4000 Läufern beim Fünf-Kilometer-Firmenlauf in Friedrichshafen am Start sein. Hätte mir das Einer vor einem halben Jahr gesagt, ich hätte ihm den Vogel gezeigt.