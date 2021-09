Film über Bahnhofsmission läuft im Kino

Ein kurzer Film zur Bahnhofsmission läuft in nächster Zeit in den Kinos von Bad Saulgau und Bad Waldsee. Die Bahnhofsmission Aulendorf macht damit gemäß eigenen Angaben auf ihr Engagement aufmerksam. Auch neue ehrenamtliche Mitarbeitende sollen gewonnen werden. Die Bahnhofsmission Aulendorf wurde vergangenes Jahr 75 Jahre alt. Ihr Jubiläum wollte sie nutzen, um einer breiteren Öffentlichkeit einen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Coronabedingt wird dies – wie schon das Friedensfest –in diesem Hebst nachgeholt. In einem Videoclip, der nun in den Kinos der beiden Nachbarstädte vor den Hauptfilmen gezeigt wird, berichten Ehrenamtliche von ihrem Engagement.

Der anderthalbminütige Film handelt nicht von Aulendorf, die Erstellung hätte die Möglichkeiten der „kleinen“ Bahnhofsmission überfordert. Er wurde mit Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission Mannheim gedreht. Diese berichten darüber, was sie bewegt bei ihrer Arbeit, was sie motiviert, welche Erfüllung sie darin finden. „Vielem davon würden auch die Ehrenamtlichen von Aulendorf zustimmen“, davon ist Ulrich Köpfler, Leiter in Aulendorf, überzeugt.

Der Clip endet mit einem Hinweis auf die Bahnhofsmission Aulendorf und der Bitte um Unterstützung. Finanziell möglich machte die Ausstrahlung die Bahnhofsmission Deutschland e. V., der Bundesverband der Bahnhofsmissionen in Berlin. Köpfler freut sich auf die Ausstrahlung: „Der Film zeigt auf eindrucksvolle und einfühlsame Weise Menschen, die in der Bahnhofsmission ihren ganz besonderen Platz gefunden haben“.