Figel-Freundeskreis feiert Geburtstag

Drei Tage hat der Freundeskreis Kaplan-Figel seinen 25. Geburtstag gefeiert. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat sich der Verein die Aufgabe gestellt, das Gedankengut von Kaplan Anton Figel und die Erinnerung an den einstigen Aulendorfer Seelsorger lebendig zu halten. In 5000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden und mit Spenden von 750 000 Mark erwarben und renovierten die Mitglieder dessen Geburtshaus in der Aulendorfer Bachstraße.

Heute befinden sich darin neben dem Kolpingladen Solisatt zwei Sozialwohnungen und das Herzstück des Vereins, der Gebetsraum.

Zu Beginn der Feierlichkeiten fand am Freitagabend in der Pfarrkirche St. Martin eine gestaltete Anbetung statt. „Das war uns ein großes Anliegen, vor allem in Verbindung mit der Andacht zum Heiligen Namen Jesu“, sagte Margit Angele, Vorsitzende des Freundeskreises bei der Begrüßung der rund 60 Gäste im katholischen Gemeindehaus. Hintergrund: „Anbetung und Verehrung des Namen Jesu waren zwei der großen Elemente, die das Leben von Kaplan Figel bestimmt haben.“ Im Anschluss berichtete der Gründungsvorsitzende Josef Mütz in Wort und Bild über den Umbau des Geburtshauses und das Leben des Kaplans, der von 1760 bis 1796 in Aulendorf wirkte und den Mütz als heiligmäßigen Priester bezeichnete.

Neben dem Rahmenprogramm mit Anbetungsstunden, Gottesdiensten, Vorträgen und einer Ausstellung hatten die Verantwortlichen für jeden Tag einen zusätzlichen Höhepunkt vorbereitet. So stellten am Freitagabend die beiden Autoren Gebhard Geray und Martin Hecht ihr Buch „Kaplan Anton Figel, der schwäbische Pfarrer von Ars“ vor.

Viele Archive durchforstet

Hobbyarchivar Geray hat dafür viele Jahre in verschiedenen Archiven von Pfarrämtern und Städten bis hin zum Diözesanarchiv in Rottenburg geforscht. Zudem durchforstete er unzählige Sonntagsblätter, Geschichtsbücher und Aufzeichnungen von Heimatpflegern und -forschern der Region. Martin Hecht übernahm es dann, die Ergebnisse in Buchform zu bringen. Dabei entstand ein 400 Seiten starkes farbiges Werk mit einem Vorwort von Weihbischof Thomas Maria Renz, das im Eigenverlag erschienen ist und beim Freundeskreis erworben werden kann.

Der Samstag war geprägt von der Segnung des neuen Kaplan-Figel-Gedenksteins auf dem Friedhof. Der Stein steht nun an der Westmauer der Friedhofskapelle, in der Nähe des ursprünglichen Grabes von Anton Figel. Am Sonntag nahm Pfarrer Antony die Haussegnung des Figel-Hauses in der Bachstraße 1-3 vor. Anschließend berichteten Vereinsvorsitzende Margit Angele und ihr Stellvertreter Martin Hecht über die Geschichte des Freundeskreises. Ein großer Moment war am Nachmittag die überpünktliche Bildübergabe durch Brigitte Hecht-Jung vom Museums- und Heimatverein Bad Waldsee. Damit fand das Bildnis des Anton Figel, das bisher im Heimatmuseum Bad Waldsee seinen Platz hatte, als Leihgabe „nach Hause“, zurück an die Quelle. Nach einer Vorstellung der im Haus aktiven Gruppen – Kolping-Solisatt, Hospizgruppe, Gebetskreis Emmaus und Jugendgebetskreis/Bethabara – endeten die Feierlichkeiten mit einer Anbetungsstunde in der Pfarrkirche.