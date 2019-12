Feuerwerk: Zwischen Freude und Sicherheitsrisiko

Feuerwerkskörper sind ein fester Bestandteil der Silvesterfeiern zur Begrüßung des neuen Jahres. Jedoch sind ein paar Regeln zu beachten, wie die Stadt Aulendorf mitteilt. Das Abbrennen von handelsüblichen Feuerwerkskörpern der Klasse II ist nur von über 18-Jährigen und nur am Dienstag, 31. Dezember, und am Mittwoch, 1. Januar, erlaubt. Wegen der erhöhten Brandgefahr gibt zudem die Feuerwehr Tipps zum Umgang mit Raketen und Co.

Das Abfeuern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist auch an Silvester und Neujahr gesetzlich verboten. Immer wieder kommt es beim Umgang mit Feuerwerkskörpern zu Unfällen. Deshalb bittet das Ordnungsamt darum, mit Böllern und Raketen verantwortungsbewusst umzugehen.

Verbrennungen, Augenverletzungen oder Gehörschäden – immer wieder beginnt das neue Jahr mit Nachrichten über Brände und Unglücke, verursacht durch Silvesterraketen und -böller. „Deshalb sollte sich jeder so verhalten, dass niemand anders gefährdet wird“, fordert die Stadtverwaltung ihre Bürger auf.

Die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf hat Expertentipps für das richtige Verhalten mit Feuerwerkskörpern. Feuerwerkskörper und Raketen sind Sprengstoff und dürfen an Jugendliche unter 18 Jahren nicht abgegeben werden. Die Hinweise der Hersteller sind unbedingt zu beachten. Mit wenigen Ausnahmen ist eine Verwendung in geschlossenen Räumen verboten.

Außerdem ist laut Pressemitteilung darauf zu achten, nach dem Anzünden ausreichenden Sicherheitsabstand einzunehmen. Feuerwerkskörper und Raketen dürfen auch nicht unkontrolliert weggeworfen und niemals auf Menschen geworfen werden. Weiterer Tipp: Feuerwerkskörper nicht in oder auf Häuser werfen.

Nicht gezündete Feuerwerkskörper sollten niemals nachgezündet werden. Und wovon die Feuerwehr laut Mitteilung der Stadt auf jeden Fall abrät ist, Feuerwerkskörper selber herzustellen. Außerdem müssen Raketen und Co. so aufbewahrt werden, dass keine Selbstentzündung möglich ist. Angeraten ist zudem, Fenster während der Knallerei zu schließen und brennbare Gegenstände am Haus und auf Balkonen vor Silvester zu entsorgen.