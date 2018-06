Feuerwehren laden zur Übung ein

Zu ihrer gemeinsamen Jahreshauptübung laden die Feuerwehrabteilungen Zollenreute und Blönried am Samstag, 15. Oktober, zum Landwirtschaftsgebäude der Familie Bohner in Zollenreute am Ortsausgang in Richtung Münchenreute ein. Das Gelände dient ab 14.30 Uhr als „Brandobjekt“ zur Personenrettung, Brandbekämpfung und Verkehrsregelung rücken die beiden Wehren der Teilorte gemeinsam an. Unterstützt werden sie durch die Abteilung Stadt, die Versorgung der Verletzten übernimmt die DRK-Schnelleinsatzgruppe Aulendorf. Für die Kinder unter den Zuschauern gibt es anschließend Brezeln und Getränke.