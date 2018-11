Mit großem Interesse haben viele Kinder und Erwachsene die diesjährige Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Aulendorf, Abteilung Tannhausen, verfolgt. Als Übungsobjekt diente in diesem Jahr ein Maschinenschuppen eines landwirtschaftlichen Betriebes. Das Szenario der Übung: Einige Kinder spielten in dem Schuppen und wurden von Rauch und Feuer eingeschlossen. Zeitgleich hat ein Traktorfahrer einen Unfall und gerät unter ein Vorderrad.

Mit dieser Situation war nun die alarmierte örtliche Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr konfrontiert und hatte somit einiges abzuarbeiten. Kommandant Anton Mai, der mit dem ersten Fahrzeug vor Ort eintraf, sondierte als erstes die Situation und gab dann sofort erste Anweisungen zur Rettung der Eingeschlossenen und zum Abriegeln der benachbarten Gebäude, um ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus und Nachbarn zu verhindern. Unter Atemschutz gingen Feuerwehrleute ins verrauchte Übungsgebäude, um die Kinder zu retten und den Rettungskräften des Deutschen Roten Kreuzes zu übergeben. Feuerwehrmann Jörg Ohlinger begleitete die Übung und erklärte den Zuschauern die Vorgänge. Dass der Rauch, der dicht aus dem Gebäude drang, ungiftig war, lag an der Tatsache, dass Disconebel für das Szenario verwendet wurde. Im Ernstfall jedoch ist völlig unklar, ob und welche Gifte aus einem Schuppen dringen, in dem Maschinen mit Ölen und Treibstoffen lagern. In der Realität würden nun viele Vorgänge parallel geschehen, die Sicherung der Gebäude, die Rettung der Eingeschlossenen und die Bergung des Verunglückten. In der Übung erlebten die Zuschauer diese Vorgänge nacheinander, um genau beobachten zu können und zu erleben, was die ehrenamtlichen Retter im Notfall alles leisten.

Zur Bergung des Verunfallten gab es gleich zwei Möglichkeiten. Die Freiwillige Feuerwehr Tannhausen demonstrierte die Bergung zuerst mit einem großen Wagenheber und dann noch einmal mit einem Luftkissen. Die verunglückte Puppe wurde in beiden Fällen schnell geborgen und konnte den Ersthelfern des Roten Kreuzes übergeben werden.

Zu wenig Löschwasser

Eine weitere Schwierigkeit, vor allem im ländlichen Bereich, könnte eine unzureichende Wasserversorgung sein. Für einen solchen Fall hat die Feuerwehr ebenfalls vorgesorgt und ein Netzwerk geschaffen, das für ausreichend Wasser sorgt. Etliche Landwirte werden im Notfall alarmiert und transportieren mit gereinigten Güllefässern Wasser zum Einsatzort. Dort wartet dann ein riesiges Wasserbecken, das gefüllt wird, damit für Löscharbeiten ausreichend Wasser zur Verfügung steht.

Besonnen und kompetent agierten die 20 ehrenamtlichen Feuerwehrleute unter der Kommandantur von Anton Mai, jedoch zum genauen Beobachten in reduziertem Tempo. Klar, dass im echten Einsatz Eile geboten ist und jeder Handgriff sitzen muss. Nicht nur die Gastgeber der Übung, Familie Markus und Christa Mock, können beruhigt sein, denn die Feuerwehr Tannhausen zeigte Routine und Erfahrung, sowohl in der Aufteilung und Bewältigung der Aufgaben, wie auch in der Kooperation mit dem DRK. Auch die Abstimmung mit den anderen Abteilungen der Gesamtwehr Aulendorf funktioniere herausragend, lobte Bürgermeister Matthias Burth. Das habe sich auch bei den Einsätzen der vergangenen Wochen gezeigt.