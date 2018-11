Die Freiwillige Feuerwehr Ebersbach-Musbach hat ihre Hauptübung erfolgreich gemeistert. Übungsinhalt war laut Pressemitteilung eine Menschenrettung unter Atemschutz in einem Wohnhaus mit Riegelstellung am Stallgebäude in Ebersbach. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Feuerwehr Aulendorf, die mit der Drehleiter anrückte. Unter Atemschutz wurden alle Personen, die sich im Gebäude aufhielten, gerettet, heißt es in dem Pressetext weiter. Foto: Feuerwehr Ebersbach-Musbach