Glutnester im Sägemehl haben am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in einem Betrieb in der Altshauser Straße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Als aus der Absauganlage Rauch drang, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Aulendorf löschte die Glutnester in der Anlage. So konnte Personen- und Gebäudeschaden verhindert werden, heißt es im Polizeibericht.