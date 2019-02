Feuerwehr löscht Brand in Zollenreute

Ohne funktionsfähige Rauchmelder wäre es wohl deutlich schlimmer ausgegangen: In einem holzverarbeitenden Handwerksbetrieb in Zollenreute hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gebrannt. Die installierte Hausrauchmelder lösten aus und weckten die im Haus schlafenden Bewohner. Laut Markus Huchler, Kommandant der ausgerückten Feuerwehr Aulendorf, konnte deshalb schlimmerer Schaden vermieden werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, so teilt die Feuerwehr Aulendorf mit, geriet eine Wandheizung im Technikraum in Brand. Die Flammen griffen auf die in der Nähe aufgehängte Arbeitskleidung über. Dadurch gerieten Teile der Holzverschalung an der Decke und Wänden ebenfalls in Brand.

Versteckte Glutnester gesucht

Weil die ausgelösten Hausrauchmelder laut piepten, wurden die Bewohner aus dem Schlaf gerissen und auf den Brand aufmerksam. Mit Feuerlöschern konnten sie das Feuer löschen. Die herbeigerufenen Einsatzkräften der Feuerwehr Aulendorf – im Einsatz waren die Abteilung Zollenreute und die Abteilung Stadt – öffneten mit Motorsägen die Decken und Wandverschalung und löschten die restlichen versteckten Glutnester. Das Isoliermaterial sowie Holzverkleidung wurden entfernt. Mit einem Drucklüfter wurde der Heizraum, die Werkstatt sowie das Wohnhaus vom Rauch frei gemacht.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten vor Ort. Einsatzleiter Huchler wies in diesem Fall wieder daraufhin wie wichtig installierte Hausrauchmelder sind und wie in diesem Fall großer Schaden verhindert wurde.