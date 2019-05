Fernsehteam dreht im Aulendorfer Schloss und in einem Stall in Obermöllenbronn

Sendetermin

Die Reisereportage „Expedition in die Heimat – Sagenhaftes Oberschwaben“ ist am Freitag, 24. Mai, von 20.15 bis 21 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen. Für die Sendung war das Fernseh-Team auch in Bad Saulgau, im Pfrunger Ried bei Ostrach, in Königseggwald bei Maximilian Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf und in Altshausen. (sz)