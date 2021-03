Federseesteg und Wackelwald ab 1. April gesperrt

Die Stadt Bad Buchau sperrt in den Osterferien den Federseesteg und den Wackelwald für Besucher. Die Federseenatur mit dem Federseesteg, dem Ried, dem Banngebiet Staudacher und dem Wackelwald sind stets sehr gut besuchte Ausflugsziele. Das verstärkte sich allerdings seit dem Frühjahr 2020 noch einmal, teilt die Tourismus-Information Bad Buchau mit.

Auf dem Federseesteg und im Wackelwald konzentrieren sich aber die Menschen und es gibt so gut wie keine Ausweichmöglichkeiten auf den schmalen Wegen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Insbesondere an Wochenenden und Feiertagen strömen demnach tausende Gäste an den Federsee und in den Wackelwald.

Schilder, die zum Tragen der Maske und zum Abstandhalten auffordern oder der generelle Hinweis derzeit auf Ausflüge zum Federseesteg oder Wackelwald zu verzichten, hätten oftmals wenig Wirkung gezeigt. Sogar manche Wohnmobilisten hätten verbotenerweise den Stellplatz zum Übernachten genutzt.

Die Stadt Bad Buchau sehe sich angesichts des erwartbaren Andrangs an den Osterfeiertagen und in den Osterferien nun dazu veranlasst von Gründonnerstag, 1. April, bis einschließlich zum Sonntag, 11. April, den Federseesteg und den Wackelwald für den Besuch zu sperren. Ebenso werde der komplette Parkplatz am Federseemuseum sowie die öffentlichen Toiletten dort gesperrt.