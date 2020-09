Fast alle Schlossparkschüler haben eine Maske dabei

Als sie von den Bränden im griechischen Flüchtlingscamp Moria erfährt, reagiert sie geschockt. „Ich war geplättet und den Tränen nahe“, sagt Stefanie Heckenberger aus Schemmerhofen. „Ein Kollege in der Frühschicht hat mir davon erzählt.“

Vor Kurzem war die 42-Jährige in dem Lager auf Lesbos, um Geflüchteten medizinisch zu helfen. Eigentlich arbeitet sie an der Biberacher Sana Klinik. Für ihren Einsatz in Griechenland nutzte sie Urlaubstage und Überstunden.