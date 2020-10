Fasnet in Aulendorf: Zunft plant ohne Umzüge und Bälle

Diskutieren Sie mit: Wie ist Ihre Meinung zur Fasnet in Pandemiezeiten? Sollte sie ganz abgesagt werden oder gemäß den bis zur Fasnet geltenden Möglichkeiten in kleiner Form stattfinden oder gar nur als reine Hausfasnet? Schreiben Sie uns Ihre Meinungen an: redaktion.waldsee@schwaebische.de