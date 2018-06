„Fasnet in Aulendorf? Das ist Gänsehaut pur“

Das diesjährige Fasnetsprogramm der Narrenzunft Aulendorf hält wieder einige Höhepunkte für Besucher und Vereinsmitglieder bereit. Zunftmeister Rolf Reitzel und sein Stellvertreter Paul Mock erklären mit Blick auf den Narrenfahrplan, was leidenschaftliche Narren längst wussten, Interessierte und Außenstehende aber unbedingt wissen sollten.

7. und 8. Februar

Eine Ausstellung in der Säulenhalle zeigt Bilder, die Kindergartenkinder gemalt haben. „Sie zeichnen, was sie sich unter dem diesjährigen Fasnetsmotto – „Mallorca und Señoras sind schee – des isch Fasnet in Spanien, olé olé – vorstellen. Das ist immer sehenswert“, berichtet Reitzel aus Erfahrung.

Samstag, 8. Februar

Beim „Häsrichten“ handelt es sich um eine Brauchtumsveranstaltung, bei der der Maskenmeister die Maskenträger anweist, sich zu richten. „Man besucht den Verbannungsort der Aulendorfer Masken“, erklärt Reitzel und weiß, dass an diesem Abend auch noch kuriose Erlebnisse und Geschichten von Aulendorfern vorgetragen werden. „Peinlichkeiten, die vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, werden auf charmante Weise übermittelt“, umschreibt Mock das schmückende Beiwerk des Abends.

Samstag, 22. Februar

Festlich dekoriert lädt die Stadthalle zum Zunftball ein. „An diesem Abend präsentieren wir unsere Zunft, da marschiert der gesamte Hofstaat ein“, so Mock und zählt neben Gesangs- und Tanzeinlagen auch die Aufführung von Sketchen als Teil des Programms auf.

Mittwoch, 26. Februar

Vormittags besuchen der Burggraf und seine Masken die Kindergärten der Stadt und beschenken die Kinder. „Da gibt es eine Überraschung und Schnörkele, also Brezeln, die anders herum geknotet sind“, verdeutlicht Reitzel. Bei dieser Gelegenheit werden dem „Narrensamen“ nochmals die Masken vorgestellt. Dann geht es weiter zum Kleinkinderball, wo der Burggraf rund 500 Tafeln Schokolade verteilt. Es folgt ein Höhepunkt der Aulendorfer Fasnet: Die Maskenbeschwörung. Am Hexeneck, dem Platz unterhalb des Schlosses, wird ein großes Feuer entzündet, an dem der Maskenmeister die Aulendorfer Originalmasken von ihrem Bann befreit und sie anschließend um das Feuer tanzen. Musikalisch umrahmt wird die Szenerie von der Stadtkapelle, die den Narrenmarsch spielt und dem Fanfarenzug, der vorab vom Pfarrberg mit Fakelträgern zum Hexeneck läuft. „Das ist richtig mystisch“, meint Reitzel und Mock ergänzt: „Fasnet in Aulendorf? Das ist für mich einfach Gänsehautstimmung pur. Allein die Maskenbeschwörung habe ich sicherlich schon 30 Mal miterlebt, aber mir läuft es jedes Mal kalt den Rücken runter.“ Im Anschluss stürmen die Hexen das Schloss und übernehmen die Amts- und Schlüsselgewalt.

Donnerstag, 27. Februar

Die Schülerbefreiung mit anschließendem Narrenbaumstellen bezeichnen der Zunftmeister und sein Stellvertreter als weiteren Höhepunkt. Denn diese Veranstaltungen zeichnen die Aulendorfer Ortsfasnet aus: „Die Schüler werden von der Schule befreit und können auf die Fasnet gehen. Das ist doch großartig.“ Ebenso wie das Narrenbaumstellen, dem Symbol der närrischen Zeit, das noch traditionell mit Schwalben befestigt und mit Manneskraft aufgestellt wird. Nachdem der Burggraf mit Gummibären aufgewogen wurde, steht der Kindernarrensprung mit rund 30 bis 40 „Ulkgruppen“ auf dem Programm. „Bürger Vereine, Freundeskreise treffen sich und kreieren mit viel Liebe zum Detail Häser passend zum Motto. Beim Umzug sieht man dann die Vielzahl und die Farbenpracht. Das ist vielleicht ein tolles Bild“, schwärmen die Narren. Dass die Umzugsordnung dabei manchmal etwas zu Kurz kommt, nehmen die Verantwortlichen mit einem Lächeln zur Kenntnis. Es folgt der Narrentreff in der Stadthalle, der sich in den vergangenen Jahren immer mehr zum Fest der Familie entwickelte.

Freitag, 28. Februar

Die Fasnets-Party in der Stadthalle mit zwei bis drei musikalischen Einlagen soll in der Hochfasnet ein Feierangebot an alle sein, wie Reitzel sagt.

Sonntag, 2. März

Die Narrenmesse in der Pfarrkirche, die in diesem Jahr erstmals um 8.30 Uhr gefeiert wird, ist nach Angaben des Zunftrats eine der ersten Narrenmessen, die in der Region abgehalten wurden. So gestaltet die Zunft den Gottesdienst mit und bringt beispielsweise die Gaben zur Gabenbereitung oder liest die Fürbitten vor. Beim anschließenden Zunftmeisterempfang im Ritterkeller werden rund 100 geladene Gäste begrüßt, ehe der große Narrensprung ansteht. „Wir gehen bei unserem Umzug weg vom anhaltenden Gigantismus und Sprüngen mit drei oder vier Stunden Länge, wo die Zuschauer fast schon an den Straßenrand frieren. Unser Motto lautet: weniger ist mehr“, zeigt Mock auf, dass die Zunft darauf wert legt, einen kleinen und feinen Umzug auf die Beine zu stellen.

Montag, 3. März

Zu Gast ist die Zunft beim Pfarrgemeindeball in der Stadthalle, der von der Pfarrgemeinde organisiert wird.

Dienstag, 4. März

Beim Hemdglonkerumzug springen rund 200 Aulendorfer mit. „Der Umzug führt die Teilnehmer auch durch das Gasthaus Rad. Dort erhält jeder eine Punsch oder einen Glühwein“, verrät Reitzel. Vor dem Narrenbaumfällen wird die Fasnet in Form einer Strohpuppe angeklagt, verurteilt und verbrannt. Dann wird der Baum von Hand gefällt. „Viele nutzen die Gelegenheit, um sich ein Erinnerungsstücke mitzunehmen“, zählt Mock beispielsweise Reißig auf. Pünktlich um 23.45 Uhr wird die Amts- und Schlüsselgewalt zurückgegeben. Und der Maskenmeister verbannt die Masken wieder. An der Türe wartend löscht er die Kerzen, die die Narren bei sich tragen, mit der Hand, es wird ein langsamer Narrenmarsch gespielt und die Fasnet erlöscht mit dem Licht der Kerzen. „Das ist ein sehr emotionaler Moment, viele Narren weinen“, zeigt Reitzel die Tragweite dieser Tradition auf. „Und kurz darauf heißt es auch schon wieder: S goht degege.“

Einen ausführlichen Narrenfahrplan mit vielen Terminen in Bad Waldsee und Aulendorf finden Sie im Lokalteil der Montagsausgabe der Schwäbischen Zeitung.