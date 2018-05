Fanfarenzug Aulendorf und Förderverein Rot-Weiß-Rad stellen Maibaum

Gut 300 Zuschauer sind am Montag gegen 18 Uhr auf den Schlossplatz nach Aulendorf gekommen, um beim Aufstellen des Maibaums dabei zu sein. Seit 36 Jahren in Folge hat der Fanfarenzug Aulendorf die Organisation übernommen. Viele Schaulustige säumten die Hauptstraße, als Georg Baumeister mit seinem Pferdegespann den bereits fertig geschmückten Baum unter den Klängen des Fanfarenzugs auf den Schlossplatz brachte. Mit 27 Metern ist der diesjährige Baum ein äußerst stattliches Exemplar. Das erfahrene elfköpfige Maibaum-Aufsteller-Team vom Förderverein „Rot-Weiß-Rad“ wurde, angesichts der Höhe des Maibaums, von kräftigen Freunden unterstützt. „Mit elf Leuten wäre das echt nicht zu stemmen gewesen“, erklärte einer der Helfer. Die Leitung hatte Eckard Lehmann inne, der mit seinen Kommandos die Männer an den „Schwalben“ dirigierte. Nach einer knappen Stunde schweißtreibender Arbeit stand der mit Girlanden umwundene und mit zwei großen Kränzen geschmückte Baum an seinem Platz. Die 15 Holztafeln zeigen neben typischen Handwerkersymbolen das Stadtwappen und das Vereinsemblem des Fanfarenzuges. Auf der untersten Holztafel ist ein Auszug aus dem Maigedicht von Paul Schmid aus dem nahen Michelwinnaden zu lesen, welches dieser extra für das Maibaumstellen in Aulendorf geschrieben hat. Karl Kern moderierte das Geschehen kurzweilig. Nach einer kurzen Ansprache von Bürgermeister Matthias Burth erfreute die Folkloregruppe „Arts Populairs“ aus Haguenau im Elsass die Zuschauer.