Fanfarenzug Aulendorf tritt in Bad Cannstatt auf

Der Fanfarenzug Aulendorf reist am 30. September zum Cannstatter Volksfest und nimmt dort am Großen Volksfestumzug in Bad Cannstatt teil. Der Fanfarenzug tritt um 8 Uhr die Reise nach Bad Cannstatt an und läuft beim Umzug als 77. Gruppe. Wie gewohnt wird der Fanfarenzug seine Stadtfarben beim größten Volksfest Baden-Württembergs vertreten. Der Umzug wird am Sonntag von 13.45 bis 16 Uhr im SWR-Fernsehen übertragen, auch am Abend gibt es zusammenfassende Berichterstattung.