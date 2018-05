Fanfarenzug Aulendorf feiert 60-jähriges Bestehen

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Festlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Fanfarenzugs Aulendorf (FZA), und nicht nur Einheimische werden mitfeiern. Allein 30 Gruppen aus nah und fern beteiligen sich beim Festumzug am Sonntag, darunter Kindergartenkinder aus Aulendorf, befreundete Fanfarenzüge aus der Umgebung und die Fanfarenzug-Oldies, die wohl eine ganz besondere, noch streng geheime Überraschung geplant haben.

Doch zurück zu den Anfängen: Im Jahr 1958 haben sich fünf junge Aulendorfer Burschen zusammengetan, um mit Naturtonfanfaren und Trommeln in der mittelalterlichen Tradition der Landsknechtsheere zu musizieren. Die Gruppe wurde schnell größer und trat schon bald einheitlich in weißem Hemd, Bolero und Schiffchen auf dem Kopf auf; diese Uniform wurde durch Alteisensammlungen finanziert. Wenige Jahre später (in den 60ern) wurde die Tracht mit finanzieller Unterstützung der Narrenzunft durch farbenprächtige Landsknechtuniformen ersetzt. Ein wichtiges Kapitel im Vereinsgeschehen war die Eintragung in das Vereinsregister im Jahr 1990. Der Pflege des Brauchtums und der Fanfarenmusik hatte man sich schon immer verschrieben. Besonders in der Fasnet und bei verschiedenen Heimat- und Brauchtumsveranstaltungen in der Region engagierte sich der FZA sehr intensiv.

Von „Onkel Hubbe“ profitieren

So waren die „FZ’ler“ bald weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt und begeisterten mit ihrem musikalischen Können Zuhörer im In- und Ausland, wie in Protokollbüchern und Zeitungsausschnitten nachzulesen ist. Weitaus intensiver und lebendiger kann Hubert Hildebrand, seit Mai 1964 aktiver Spieler im Zug, live von den vergangenen Zeiten erzählen. „Onkel Hubbe“, wie er von den jüngeren Kollegen genannt wird, ist als ältester Spieler (Jahrgang 52) eine „Institution“ im FZ, bestätigt der erste Vorsitzende, Johannes Albanbauer (Jahrgang 91) anerkennend. „Wir profitieren alle von seiner jahrzehntelangen Erfahrung und ich zolle ihm größten Respekt für seinen unermüdlichen Einsatz“, dankt der junge Vorsitzende dem älteren Freund beim Treffen mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Nach dem beeindruckendsten Erlebnis beim FZ gefragt, überlegt der dienstälteste FZ’ler kurz und sagt dann: „Die Teilnahme beim German Spring Festival in Ra’s al Khaima in der Nähe von Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) war für mich neben all den europaweiten Auftritten das absolute Highlight.“ Für ihn sei der Fanfarenzug eine große Familie, ergänzt er und lobt den guten Zusammenhalt und die Gemeinschaft. Kein Wunder, treffen sich die Kameraden doch das ganze Jahr über jeden Montag und Freitagabend zur Probe im Schulzentrum. Aber nicht nur für ihn ist der FZ wichtig. Viele Aulendorfer lieben „ihren Fanfarenzug“ über alles, bekommen beim ersten Trommelschlag Gänsehaut und verbinden die Fanfarenklänge mit Heimat, Fasnet und dem Städtle.

Über den Weg in die Zukunft sind sich die beiden einig: „Wir müssen uns noch intensiver für den Nachwuchs einsetzen, um das Überleben des Vereins in den nächsten Jahrzehnten zu sichern.“ Nach dem Jubiläum sei geplant, mit einem neuen Konzept verstärkt Kinder für die Gruppe der Fahnenschwinger zu begeistern. „Da geht es nicht nur um das Erlernen des Fahnenschwingens und die Teilnahme an Veranstaltungen und speziellen Wettbewerben“, erklären die beiden unisono. Kind- und jugendgerechte Unternehmungen sollen das Hineinwachsen in die Gemeinschaft des Fanfarenzuges fördern. Dass hierbei einzig männliche Teilnehmer infrage kommen, habe nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. „Dies ist der Historie geschuldet, waren doch die Landsknechte stets männlichen Geschlechts“, erklärt der Vereinsvorsitzende.