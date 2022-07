Familientag der Freiwilligen Feuerwehr Tannhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pandemiepause gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Tannhausen ein schon schwer vermisstes Familienfest.

Anton Mai, der Abteilungskommandant der Feuerwehr Tannhausen, organisierte bei der Familie Weinzierle/Braun, besser bekannt unter „Erdbeer Schilling“, Einblicke in ihren Betrieb. Die Familie Weinzierle hatte 1990 die Plantagen von der Firma Schilling übernommen und hat drei Festangestellte und bis zu 60 Mitarbeiter im Verkauf angestellt.

Severin Braun, geborene Weinzierle, erzählte detailliert und ausführlich vom Anbau bis zur Ernte ihrer 30 Erdbeerplantagen, die sich im Umkreis von rund 180 Kilometern in ganz Baden-Württemberg befinden.

Hunderte von Fragen, die zumeist von den Frauen gestellt wurden, stellte sich Severin Braun ruhig und gelassen und erklärte diese detailgetreu. Diese Fragen alle wiederzugeben würde hier den Rahmen sprengen und deshalb ist viel Wissenswerte auf der Homepage der Familie Weinzierle nachzulesen: www.erdbeer-schilling.de.

Alexander Braun musste unterdessen bei den Feuerwehrmännern Rede und Antwort stehen und auch hier dasselbe Bild, hunderte von Fragen über die Maschinen, Unimogs, Fräsen, Spritzmittel und die Bewässerung. Zum Abschluss der sehr eindrucksvollen Betriebsführung von Severin und Alexander Braun überreichte Anton Mai einen Geschenkkorb der Metzgerei Huber zum Dank, dass sie sich hierfür Zeit genommen haben.

Ab 12.30 Uhr gab es hinter dem Gerätehaus in Tannhausen Steaks, Wurst und Salate in Hülle und Fülle, auch für den Nachtisch war gesorgt und der Kuchen für den Kaffee durfte natürlich auch nicht fehlen. Hierfür einen herzlichen Dank an all die Frauen, die diese leckeren Sachen auf den Tisch zauberten.