Familienbesucherin kommt auch beim zweiten Kind

Familienbesucher sind von der jeweiligen Kommune beauftragte Personen, die Familien in ihrer Kommune nach der Geburt eines Kindes zu Hause besuchen. Dabei steht die Informationsvermittlung von Angeboten rund um die Geburt des Kindes im Vordergrund. Darüber hinaus sind Familienbesucher aber auch Ansprechpartner für allgemeine Fragen rund um das Thema Familie im ersten Lebensjahr. Sollte die Familie einen aktuellen Unterstützungsbedarf haben, können Familienbesucher zielgerichtet Angebote (z.B. Elternkurse, Vereinsangebote, Familientreffs, etc.) vermitteln oder Kontakt zu entsprechenden Fachdiensten (Beratungsstellen, Schuldnerberatung, Jugendamt, etc.) herstellen. (sz)

Finanzierung

Die Stadt Aulendorf rechnet laut Haushaltsplan mit 8000 Euro, die das Programm Familienbesucher in diesem Jahr kostet. Die Familienbesuche werden vom Landkreis Ravensburg mit 30 Euro pro Besuch bezuschusst. Nicht gefördert werden bislang die Besuche der zugezogenen Familien. 2017 erhielt die Stadt 1800 Euro vom Kreis, bei Gesamtkosten von 6700 Euro. Der städtische Anteil lag damit bei 4800 Euro.

Zum Jahresende läuft nach derzeitigem Stand die Bezuschussung der Familienbesuche im Rahmen des Kreis-Förderprogramms „Kinder, Jugendliche und Familien“ aus. Wie es dann mit den Familienbesuchen weitergeht ist derzeit offen. Man habe, teilt Bürgermeister Matthias Burth auf Anfrage mit, dem Landkreis mitgeteilt, „dass wir die Familienbesuche für eine gute Sache halten“. Die Frage, ob er sich dafür einsetzen werde, dass es die Familienbesuche weiter gibt, auch wenn der Kreis sich je aus der Mitfinanzierung zurückziehen sollte, beantwortet der Bürgermeister diplomatisch. Eine Entscheidung werde erst getroffen, wenn die Kreisentscheidung vorliege. „Ich hoffe stark, dass der Landkreis sich seiner Verantwortung bewusst ist“, so Burth.

Die Signale aus der Kreisverwaltung lassen indes hoffen. Dort sieht man die Familienbesuche offenbar als sehr sinnvoll an. Diese würden in den Gemeinden – derzeit sind es kreisweit zwölf – sehr gut angenommen, heißt es von dort auf Anfrage der SZ, und weiter: „Die Familien bewerten die Informationen rund um die Geburt als hilfreich und entscheiden sich oft erst dadurch, bestimmte gemeindenahe Angebote in Anspruch zu nehmen. Auch aus fachlicher Sicht zeigt sich, dass die Familienbesucher ein Türöffner zur Kontaktaufnahme zu Unterstützungsangeboten, auch in späteren Jahren, darstellt.“

Über eine weitere Förderung entscheiden wird allerdings der Jugendhilfeausschuss des Kreistages. Er wird sich im Juni mit den Familienbesuchen befassen. (pau)