Familienbesuche: Stadt verlängert Programm

Die Stadt Aulendorf nimmt am geförderten Aktionsprogramm „Familienbesucher“ teil und will das Angebot nicht nur wie ursprünglich geplant bis Dezember dieses Jahres anbieten, sondern bis mindestens 2023. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die erneute Förderzusage des Landratsamts Ravensburg ab 1. Januar für die kommenden fünf Jahre hat die Stadt nach eigenen Angaben bereits erhalten.

Die Stelle der Familienbesucherin wurde bekanntlich mit der Sozialpädagogin Mirjam Messner besetzt. Durch die steigende Bevölkerungsentwicklung und der Entscheidung, dass auch zugezogene Familien besucht werden, hat sich der zeitliche Aufwand für die Familienbesucherin erhöht, teilt die Stadt Aulendorf mit. Zudem bietet Messner neuerdings im Hofgarten-Treff dienstags von 13 bis 15 Uhr Sprechzeiten an und donnerstags von 9 bis 11 Uhr ein „Offenes Elterncafé“. Ihre Wochenstunden seien daher von 20 in 2017 auf 25 in diesem Jahr angewachsen – Tendenz steigend. Daher habe der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats bereits im Sommer beschlossen, den Beschäftigungsumfang von Mirjam Messner auf 25 Prozent zu erhöhen.

Die Familienbesuche werden mit 30 Euro pro Besuch über das Förderprogramm Kinder, Jugend und Familie vom Landkreis Ravensburg unterstützt.