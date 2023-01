Gastronomie im ländlichen Raum: Familie Engel setzt auf ein innovatives Konzept

Sämtliche Restaurants und Bars haben aktuell mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Lebensmittel werden teurer, Personal immer knapper und die Energiekosten fressen die Rücklagen auf.

Familie Engel hat sich mit ihrem „Hotel & Diner“ in Aulendorf nicht nur deswegen für eine drastische Veränderung entschieden und wird ihre gut laufende Gastronomie künftig nur noch neun Tage pro Monat öffnen. So sieht das Zukunftskonzept im Detail aus.

Eigentlich ist der Familienbetrieb gut durch die Corona-Krise gekommen und auch die Umsatzzahlen stimmen Brigitte (63 Jahre), Steffi (30) und Basti Engel (35) zufrieden. „Nur am Ende des Monats bleibt kaum etwas davon übrig“, betonen die Betreiber des „Hotel & Diner“.

Die erhöhten Waren-, Personal- und Energiekosten wollte die Familie nicht 1:1 an die Gäste weitergeben und erhöhte die Burger- und Getränkepreise nur moderat. „Wir sind eh schon hochpreisig und liefern dafür Qualität. Da wollten wir die Preise nicht noch weiter anheben“, betont Basti Engel.

Wir waren sogar an dem Punkt, wo wir überlegt haben, komplett zuzumachen. Basti Engel

Der Gewinn ist aber längst nicht die einzige Baustelle, die die Gastro-Familie fordert. „Wir spüren die allgemeine Personalproblematik auch“, sagt Steffi Engel. Langjährige Mitarbeiter hätten trotz der Pandemie zwar gehalten werden können, aber die Suche nach jungen Auszubildenden stellt eine Herausforderung dar.

„Wir haben 23-jährige Mitarbeiter und 17-jährige Springer. Dazwischen haben wir eine Lücke – und die 17-Jährigen müssen wir um 22 Uhr nach Hause schicken“, zeigen die Engels das Personaldilemma auf, das viele Gastro-Betriebe dieser Tage erleben.

Neben den allgemeinen Aufgabenstellungen kommen auch persönliche Entwicklungen hinzu. „Ich bin im Rentenalter, Steffi macht das Hotel, Basti hat sich sein Gin-Geschäft aufgebaut und Tobi hat sich aus gesundheitlichen Gründen Ende Dezember beruflich verändern müssen“, erklärt Mutter Brigitte Engel.

Und so hat es innerhalb der Familie intensive Gespräche über die Zukunft des Betriebs gegeben. Knapp ein Jahr lang haben sich die Engels mit allen möglichen Szenarien beschäftigt. „Wir waren sogar an dem Punkt, wo wir überlegt haben, komplett zuzumachen“, verdeutlicht Basti Engel die Tragweite der Überlegungen.

Die Schließung wäre für die Familie kaum vorstellbar

Der komplette Schlussstrich war aber für alle kaum vorstellbar. Zu viel Herzblut haben sie in den vergangenen 19 Jahren in ihren Familienbetrieb gesteckt. Angefangen von den Hotelübernachtungen über lange Partynächte mit Live-Musik der Familienband bis hin zu Weihnachtsfeiern im Diner haben sich die Engels ihr „Schätzchen“, wie Basti Engel den Betrieb liebevoll nennt, peu à peu leidenschaftlich erarbeitet und Stammgäste und Fans gewonnen.

„Der Beruf hat immer Spaß gemacht und wir haben den Betrieb selbst aufgebaut. Wir haben selbst Musik gemacht und die Leute sind gekommen. Heute haben wir einfach nicht mehr die Manpower beziehungsweise Womenpower, um das alles zu stemmen“, stellt die Familie klar.

Um die Schließung zu vermeiden und trotzdem ein annehmbares Arbeitsmaß zu finden, musste also eine andere Lösung her. Und so hatte Steffi Engel die Idee, das Hotel weiterhin durchgängig zu betreiben, den Gastro-Betrieb allerdings jeden Monat nur noch an neun aufeinanderfolgenden Tagen zu öffnen. Ein Öffnungsblock reicht dann vom Freitag der einen Woche bis zum Samstag in der nächsten Woche.

„So haben wir sogar mal montags geöffnet, wenn die meisten Restaurants zu haben“, hebt Brigitte Engel hervor. Außerdem gibt es am geöffneten Donnerstag immer eine Veranstaltung mit Live-Musik. Dabei wird vor allem Familienvater Peter Engel mit wechselnder Besetzung aufspielen.

Als Vorteil des neuntägigen, durchgängigen Betriebs sieht Steffi Engel auch den effizienten Wareneinkauf an. Schließlich können die Lebensmittel direkt verwendet und müssen nicht über einzelne Schließtage aussortiert werden.

Der positive Blick in die Zukunft

„Wir wollen unseren Betrieb noch lange fortführen, aber so wie wir ihn im letzten Jahr betrieben haben, hätte es nicht weitergehen können. Wir glauben fest daran, dass unser neues Konzept funktionieren wird“, erklärt Basti Engel. Alle drei blicken frohen Mutes in die Zukunft und sind glücklich darüber, dass die Schließungsüberlegungen nicht in die Realität umgesetzt werden müssen.

Die (Vor-)Freude über die Neukonzeption ist der Familie anzumerken. Am 6. Januar startet der erste 9-Tage-Block. Im Februar und März ist jeweils ab dem 3. Monatstag für neun Tage Einlass im Diner. Geöffnet ist jeweils ab 17 Uhr.