Die Schüler der Klassen acht und neun des Gymnasiums Aulendorf haben in zwei Workshops erfahren, welchen Nachrichten man trauen kann, und wie man auch als Laie Falschmeldungen erkennt. Dazu kamen der Medienreferent Albrecht Ackermann vom Landesmedienzentrum in Stuttgart und der Radiojournalist Jürgen Klotz vom SWR in Ulm im Rahmen des Programms „Korrespondenten machen Schule“ ans Gymnasium, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Spätestens mit der Kür des Ausdrucks „alternative Fakten“ zum Unwort des Jahres 2017 dürften viele Mediennutzer für die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Nachrichten sensibilisiert worden sein. Gerade bei Meldungen, die im Internet kursieren oder in sozialen Netzwerken geteilt werden, sei Vorsicht geboten, so die Profis. Nicht selten fehle hier vor der Weitergabe eine Prüfung der Nachrichtenquelle, so wie man das aus dem Qualitätsjournalismus kennt.

Wie aber entlarvt man unwahre Nachrichten und Netzinhalte in einer Zeit, in der jeder im Netz seine persönlichen Befindlichkeiten kundtun und nach Belieben Bilder und Texte verbreiten kann? Bei der Beantwortung dieser Frage nutzten die Achtklässler ihre iPads. Mit Hilfe von Webseiten, die Falschmeldungen dokumentieren und durch geschickte Websuche überprüften sie alleine oder in Gruppen Netzinhalte auf ihre Richtigkeit. Die Ergebnisse wurden dann mit den Klassenkameraden und Referenten geteilt.

Schnell war klar, wer andere verleumden oder diskreditieren will, präsentiert vermeintlich wahre Informationen in einem anderen Kontext oder gibt sie stark verkürzt wieder. Fehlt auf einer Webseite das Impressum, sollte man immer stutzig werden, so der Rat der Experten. Auch stets gleiche Formulierungen und Ausdrucks- oder Schreibfehler können auf unseriöse Inhalte hindeuten.

Wie dreist Netzbetrüger vorgehen, erkannten die Schüler anhand von erfundenen Online-Gewinnspielen, die regelmäßig in sozialen Netzwerken kursieren. Die Abbildungen der Preise, oft teure Oberklasse-Autos, wurden zum Teil eins zu eins kopiert und konnten mithilfe einfacher Websuchen ausfindig gemacht werden. Schnell wurde klar, dass es hier lediglich darum geht, Adressen und persönliche Daten abzufischen. Da wunderte es auch keinen mehr, dass solche Webseiten nie Gewinner bekannt geben.

Dass trotz vielfältiger Nachforschungen auch seriös recherchierende Journalisten nicht vor Falschmeldungen gefeit sind, verdeutlichte Jürgen Klotz anhand eines Beispiels aus seiner Redaktion. Dort sei man 2016 dem PR-Gag einer Pistenraupenfirma aus Oberschwaben aufgesessen. Trotz Nachfrage wurde die frei erfundene Meldung – ein LKW-Fahrer habe versehentlich eine Pistenraupe in das schleswig-holsteinische Seefeld statt ins Tiroler Seefeld geliefert – zunächst bestätigt. Die Journalisten wurden also bewusst in die Irre geführt. Man wollte einfach die Bekanntheit des Unternehmens vergrößern, hieß es in einer späteren Richtigstellung.